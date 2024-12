Ortega desea a Lula una pronta recuperación tras operarse de una hemorragia intracraneal

Equipo de Periodistas

Diciembre 10, 2024 05:25 PM

Daniel Ortega, envió este martes un mensaje de solidaridad a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y expresó su deseo de que tenga una pronta recuperación de la operación a la que se sometió debido a una hemorragia intracraneal.



"Desde Nicaragua bendita y siempre libre te saludamos en estos momentos delicados, deseando tu más pronta recuperación, desde nuestros lazos históricos de hermandad y solidaridad nuestra americana y caribeña", escribió Ortega a Lula, a quien en agosto pasado tildó de "arrastrado" y de querer ser el "representante de los yanquis" en América Latina.



"Con un abrazo fuerte", se despidió el mandatario sandinista en el carta, que suscribió junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.



Lula se encuentra estable en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de São Paulo, después de ser operado de urgencia de una hemorragia intracraneal a consecuencia de una caída que sufrió hace dos meses.



La previsión es que permanezca ingresado al menos hasta el próximo lunes. Los médicos que le atienden informaron de que está consciente, habla con normalidad y no tendrá ningún tipo de secuela neurológica.



Luego que Brasil bloqueara el ingreso de Nicaragua al bloque de economías emergentes conocido como BRICS, Ortega ha bajado su retórica contra Lula.



El pasado 26 de agosto, durante una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ortega dio por rotas las relaciones con Brasil, y tildó a Lula de "arrastrado" y de querer ser el "representante de los yanquis" en América Latina.



El dirigente sandinista dijo entonces que Lula es uno de los presidentes de América Latina que ha tenido una "reacción brutal" y "cobarde" por no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de julio pasado en Venezuela, y que forma parte de los "Gobiernos serviles, traidores, arrastrados".



Ortega dijo que Lula "de una forma vergonzosa" anda "repitiendo las consignas de los yanquis y de los europeos, y de los Gobiernos arrastrados de América Latina".



"¡Te estás arrastrando también, Lula! ¡Te estás arrastrando, Lula!", exclamó entonces Ortega, que también criticó la anterior gestión de Gobierno del mandatario brasileño, la cual, dijo, estallaron "alborotos" de corrupción como "los escándalos Lava Jato".



El pasado 8 de agosto, el embajador de Brasil en Nicaragua, Breno de Souza Brasil Días da Costa, salió del país tras ser expulsado por el Gobierno de Ortega, de acuerdo con la versión oficial, por no asistir al acto de celebración del 45 aniversario de la revolución sandinista el pasado 19 de julio.



En reciprocidad, el Gobierno de Brasil decidió expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro.



Lula ha tenido en el pasado una estrecha relación con Ortega desde 1980, cuando el líder brasileño viajó a Managua para el primer aniversario de la revolución sandinista, una ocasión en la que además conoció personalmente al entonces presidente cubano, Fidel Castro.