Gioconda Belli, escritora nicaragüense exiliada en Madrid: "La solidaridad de España ha sido magnífica"

Equipo de Periodistas

Diciembre 15, 2024 09:27 AM

La escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli, exiliada en Madrid desde 2022, calificó de "magnífica" la solidaridad de España con los intelectuales desterrados de su país por el presidente Daniel Ortega, y condenó la reciente reforma constitucional que convierte a su mujer Rosario Murillo en "copresidenta" de Nicaragua.



Así lo expresó la escritora a EFE tras presentar en Madrid el cómic 'Bestias', dedicado a Belli por sus autores –el periodista británico John Carlin y el dibujante español Oriol Malet– y que representa a un dictador y su mujer convertidos en cerdos, en alusión a 'La granja de animales' de George Orwell, según explicaron en un coloquio reciente en Madrid.



"La situación en Nicaragua está cada día peor. Ahora se ha hecho una reforma constitucional pero realmente se ha reescrito la Constitución. Los nicaragüenses perdemos derechos y se pone una copresidencia, un hombre y una mujer van a ser copresidentes. Están dándole rango constitucional a una cosa como esa", en palabras de la escritora.



Para Belli, este cómic supone "un reconocimiento enorme de lo que estamos pasando los nicaragüenses. Son una pareja abominable, monstruosa, que nos ha quitado lo más sagrado, que es la dignidad, la libertad y el futuro a Nicaragua", aunque sus nombres no aparecen explícitos en la obra.



"Que los autores hayan podido captar esa vileza, esa perversidad me parece que es importante para nosotros, sentir que alguien ha visto lo que estamos pasando y lo ha reflejado en un cómic", en imágenes que muestran cómo las personas que llegan al poder "se corrompen, convirtiéndose en un poder absoluto y cada vez más ridículamente absoluto, como en Nicaragua".



Tras formar parte del movimiento sandinista que derrocó a Anastasio Somoza en 1979, Belli perdió su nacionalidad y fue expropiada en 2023, junto a 93 intelectuales, precisamente por su antiguo compañero de filas Daniel Ortega, que en aquel entonces se erigió en portavoz del movimiento.



Según Belli, con la reforma constitucional, Ortega "están creando un ejército paramilitar, además del Ejército y de la policía, quitando la libertad de viajar a la gente. Han puesto unas regulaciones migratorias tremendas. Realmente me da una tristeza muy grande que mi país esté como esté".



"Están dejando a mucha gente sin país, la están dejando apátrida y por eso necesitamos la solidaridad para que esa cantidad de gente que se está quedando sin papeles afuera pueda recibir la solidaridad que nos ha dado, por ejemplo, España, que ha sido magnífica", valoró la escritora, nacionalizada española por carta de naturaleza en enero de este año.



Dado que la publicación de sus obras está prohibida en su país, Belli ha enviado su última novela 'Un silencio lleno de murmullos', publicada en octubre, "en formato PDF" a varios amigos, que lo están haciendo circular desde Costa Rica, "renunciando a los derechos de autor, pero lo importante es que se lea", dijo.