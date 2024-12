Cae Carlos Mejicano, el hombre de las tarimas de Rosario Murillo, estuvo preso en El Chipote

Equipo de Periodistas

Diciembre 17, 2024 06:29 AM

Las purgas continúan a lo interno del Frente Sandinista. Carlos Mejicano, quien en su momento estuvo encargado de cada detalle del arreglo de las tarimas de Rosario Murillo, estuvo tres semanas preso en la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote y ahora está en arresto domiciliar, confirmó una fuente a 100% Noticias.

Mejicano fue investigado todas esas semanas, por asuntos de dinero o actos de corrupción no autorizada por la pareja dictadora de Nicaragua. Fue sometido a intensos interrogatorios que lo impactaron desde el punto de vista sicológico.

Antes de la entrada al poder de Daniel Ortega, Mejicano se encargó del área de publicidad y mercadeo de canal 4 de televisión, propiedad de los Ortega Murillo y fue profesor en la carrera de comunicación de la Universidad Centroamericana, UCA.

Una fuente dijo a 100% Noticias, hace un año, que el régimen andaba investigando a todos sus funcionarios y partidarios que están cerca de Ortega y Murillo. Les instalaron micrófonos en sus vehículos, oficinas y viviendas para monitorear el nivel de “lealtad”, cuando no están en frente de la pareja. Es así que han detectado a varios funcionarios, desde que empezó la purga.

Mejicano se suma a casi un centenar de funcionarios y partidarios del FSLN que han desfilado por la cárcel “El Chipote”.

Medidas en Estado más difíciles

Una fuente afirmó a 100% Noticias que, para el próximo año, el régimen tomará medidas más duras y difíciles dentro del Estado, los funcionarios, partidarios y ciudadanos.

“Si yo me pudiera ir me iría, pero no puedo. Andate vos, hace lo que tengas que hacer para que tu dinero e inversiones estén a salvo”, fue la alerta que le dijo un funcionario sandinista a un amigo empresario.

El régimen se avizora tiempos de más presión ante el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Saben que sus amigos rusos, chinos e iraníes no los van a salvar cuando los vean caídos. No salvaron a Bachar Al Asad, el dictador de Siria y mucho menos a Ortega, expresan algunos analistas.