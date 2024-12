Declaraciones rusas reflejan el nerviosismo del régimen de Ortega por Trump

Equipo de Periodistas

Diciembre 20, 2024 10:25 AM

En un reciente comunicado, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, denunció supuestas intenciones de fuerzas externas para derrocar al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Para algunos opositores nicaragüenses estas declaraciones reflejan los temores y expectativas de las dictaduras frente a posibles cambios en la política exterior de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

El excarcelado político Juan Sebastián Chamorro sostiene que esta postura rusa es un reflejo de nerviosismo ante un posible cambio en las relaciones internacionales.

“Son en respuesta a las expectativas que tienen efectivamente de un cambio de política de parte de la nueva administración de Donald Trump y es el favor que le está pagando de vuelta el Kremlin a Daniel Ortega por ser un servil al Imperio Ruso”, opinó Chamorro.

Además, considera que no existen indicios de planes desestabilizadores en Nicaragua, sino que las declaraciones buscan adelantarse a escenarios hipotéticos, lo que evidencia la inseguridad del régimen.

“El Kremlin es protegiendo a su dictador de la región ante un posible cambio de política, pero dejan a entrever un enorme nerviosismo por el cambio de la administración porque no ha habido ningún cambio que indique que ese supuesto plan desestabilizador exista, simplemente se están adelantando a posibles hechos, lo cual demuestra cierta inquietud nerviosismo y debilidad del tema”, señaló.

Según el analista político Eliseo Núñez, Moscú está reevaluando su posición global tras el retroceso en Siria, temiendo que su influencia se vea limitada en otras regiones, incluida América Latina.

“Moscú está tomando este tipo de cosas más en serio después de lo de Siria (...) ellos están preocupados porque lo de Siria es un retroceso claro de Moscú en la región de Medio Oriente y ellos creen de que en este momento van a empezar a retroceder en todas partes del mundo incluyendo Nicaragua”.

Estrategias de control global: Rusia, China y Cuba en acción

Desde otra perspectiva, Félix Maradiaga, excarcelado político, describe una alianza más amplia que involucra a Rusia, China y Cuba. Según Maradiaga, estas naciones forman un eje autoritario que amenaza la democracia en América Latina. Cuba, con su red de inteligencia heredada de la extinta Unión Soviética, desempeña un papel crucial en el soporte técnico y operativo al régimen de Ortega, mientras que China actúa como un respaldo financiero y tecnológico silencioso.

“Las declaraciones no solo exponen la alianza entre Rusia y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sino que también evidencian la participación activa de Cuba y el apoyo estratégico que tras bambalinas también está dando China en esta red autoritaria global que amenaza a la democracia en todo el continente”, señaló Maradiaga.

LEER MÁS: Relaciones entre EEUU. y Latinoamérica serán "activas e intensas", según analistas

Según Maradiaga, la participación de Cuba en el respaldo a Ortega no se limita a lo político. Su sofisticada red de espionaje, desarrollada con apoyo soviético, permite al régimen sandinista implementar tácticas avanzadas de control social y represión.

“Cuba a pesar de su profunda crisis económica sigue desempeñando un papel crucial como Centro de Inteligencia, su sofisticada red de espionaje construida a lo largo de décadas con el apoyo de la extinta Unión Soviética no solo apoya al régimen de Ortega en su represión, sino que también funciona como un brazo operativo clave para exportar métodos de vigilancia y control autoritario en estos países”.

China y su apoyo estratégico al autoritarismo

China, por su parte, actúa de manera más discreta pero igualmente determinante. El respaldo económico y tecnológico que Beijing proporciona a dictaduras como la de Ortega refuerza la capacidad de estos regímenes para reprimir disidencias.

Maradiaga resalta que la tecnología de vigilancia avanzada y las tácticas de desinformación son dos de los principales aportes de China en este contexto.

“China que emerge como un respaldo perverso y silencioso desde Beijing al igual que Moscú promoviendo la supuesta estabilidad de las dictaduras en América Latina mediante el apoyo no solo financiero no solo tecnológico, sino en táctica de desinformación, represión y en otros mecanismos de apoyo político”.

Sostiene que frente a esta red de colaboración autoritaria, los líderes opositores y defensores de la democracia en América Latina también deben trabajar en construir un frente unido.

En el reciente Congreso Mundial de la Libertad, celebrado en Miami los días 8 y 9 de diciembre, se reunieron representantes de movimientos opositores de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba. Este encuentro, organizado en colaboración con la Universidad Internacional de la Florida y Miami Dade College, buscó articular una agenda común para presentar ante la nueva administración estadounidense y líderes democráticos europeos.

LEER MÁS: Más de 400 mil nicaragüenses en riesgo de ser deportados de EEUU

“Este esfuerzo conjunto que hicimos no es sólo una respuesta a las dictaduras sino una declaración de que la democracia también tiene aliados fuertes y decididos. El autoritarismo avanza compartiéndose recursos pero nuestra unidad es y debe ser más poderosa la unidad entre personas que creemos en la democracia porque la libertad en América Latina no puede esperar, la libertad en Nicaragua no puede esperar y nuestra colaboración es la clave para derrotar a esas fuerzas, malévolas de opresión y de dictadura”, expresó.