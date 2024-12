Equipo de Periodistas

Diciembre 22, 2024 08:00 AM

Opositores nicaragüenses criticaron la reciente renovación del General Julio César Avilés, en la jefatura del Ejército de Nicaragua, por considerar que es parte del control autoritario de Daniel Ortega sobre las instituciones del país.

Eliseo Núñez, analista político e integrante de la Concertación Democrática Nicaragüense, dijo a 100% Noticias que “darle seis años a Avilés, es el principal indicio de lo que Ortega, se aumentará un año más a su mandato que debería de ser solo de cinco años”, expresó Núñez.

"Regalo de Navidad"

Según el analista, la renovación de Avilés no sólo refleja el poder absoluto de Ortega, sino también una estrategia de perpetuación del régimen. “Le ha dado este regalo de Navidad a Avilés, y también te dice cómo se maneja el Estado al darle este regalo de Navidad a Avilés, es un cargo por seis años, para uno de sus más fieles defensores”, aseguró Núñez.

Desde el exilio, Núñez también destacó la “falta de alternabilidad” dentro del Ejército, que según él, ha quedado bloqueada por una cúpula militar que, en lugar de garantizar la profesionalidad y la meritocracia, está comprada con dinero proveniente de la corrupción y los negocios ilícitos.

“Quieren seguir teniendo acceso a dinero casi ilimitado y no le importa su dignidad, no le importa que tenga o no tenga cargo, Ortega los está comprando con dinero, esa es la oficialidad del ejército, no suben, no tienen posibilidad de llegar a ser jefes, pero Ortega le da mucho dinero proveniente de la corrupción proveniente de los negocios que hacen con el Estado de Nicaragua”, comentó el opositor.

El analista no dudó en calificar al Ejército de Nicaragua como una institución “sumamente corrupta”, y afirmó que la lealtad de la oficialidad no está con la patria, sino con los beneficios que reciben del régimen.

“Son una parvada de mercenarios. No obedecen leyes, no obedecen la Constitución, ni siquiera tienen lealtad por ellos mismos, porque al ponerlos durante 20 años en una cúpula militar, significa que la dignidad de ellos quedó en el piso…No tienen Patria, no tienen Dios, no tienen nada” dijo Eliseo Núñez.

Además se refirió a las implicaciones que tiene la prolongación del mandato de Avilés para los oficiales jóvenes del Ejército, quienes, según él, no tienen oportunidades de ascender a puestos superiores, ya que el ascenso no depende del mérito, sino de la lealtad ciega. al régimen.

Asimismo, el analista opinó que la comunidad internacional debe actuar con mayor firmeza contra la corrupción dentro del Ejército, y señaló que los responsables de estas prácticas deben ser enjuiciados por haber contribuido a la destrucción del país. “Se sienten invulnerables, pero en algún momento tendrán que pagar e irán al basurero de la historia”, concluyó Eliseo Núñez.

Ejército es “brazo represor”

Por su parte, el excarcelado político Félix Maradiaga denunció que el Ejército de Nicaragua se ha convertido en un "brazo armado de la dictadura" tras la renovación de Julio César Avilés.

Maradiaga considera que la reciente extensión del mandato del General Julio César Avilés al frente del Ejército de Nicaragua, es "una imposición autoritaria" que marca el golpe final a los principios democráticos y pone en evidencia la transformación del Ejército, en una herramienta al servicio del régimen de Daniel Ortega.

“El ejército ya no defiende a Nicaragua, defiende a Ortega y su ambición de poder absoluto, el control de Ortega y Murillo, sobre las fuerzas armadas, combinado con el servilismo político de la cúpula militar, ha creado también un tapón institucional que bloquea la renovación interna del Ejército”, apuntó Maradiaga.

En relación con la creciente influencia de actores internacionales como Rusia, el analista también expresó su preocupación por la implicación del Ejército en estos vínculos con potencias extranjeras, que, según él, solo sirven para beneficiar los intereses del régimen de Ortega.

“Ortega está hipotecando a Nicaragua al servicio de potencias extranjeras autoritarias. Esto es alarmante, porque aumenta el riesgo de que Nicaragua se vea arrastrada a conflictos geopolíticos que no responden a los intereses de nuestro pueblo”, aseguró Maradiaga.

IPSM "Caja chica"

Para el también director de la Fundación Libertad, el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) no es más que una “caja chica” para enriquecer a los leales al régimen.

“El IPSM que debería servir a las necesidades de los oficiales retirados y ha sido más bien secuestrado por la cúpula militar para desviar recursos hacia la perpetuación del régimen y el enriquecimiento personal de unos pocos. Refuerza la necesidad de sanciones específicas contra los activos del Instituto y otros mecanismos de corrupción”, dijo el analista.

Maradiaga considera urgente que la comunidad internacional y los movimientos que promueven la democracia alrededor del mundo, deben redoblar esfuerzos para sancionar a los responsables de esas prácticas corruptas.

“Nicaragua no necesita un ejército corrupto, necesita instituciones al servicio de la Nación y cuando Nicaragua recupere la democracia será fundamental replantear el rol de las Fuerzas Armadas y asegurarnos que sean verdaderamente profesionales, partidarios”, dijo el analista.

Finalmente, Maradiaga planteó el debate sobre la viabilidad de prescindir del Ejército, argumentando que la institución ha traicionado al pueblo nicaragüense y se ha convertido en "el escudo y la espada de una dictadura tiránica".