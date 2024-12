Nicaragua cambia su embajadora en Panamá mientras expresidente sentenciado sigue refugiado

Equipo de Periodistas

Diciembre 26, 2024 05:00 PM

El Gobierno de Nicaragua solicitó el beneplácito para que sustituya a Consuelo Sandoval Mesa como embajadora en Panamá, en cuya sede permanece refugiado desde febrero pasado el expresidente panameño Ricardo Martinelli, sentenciado a más de 10 años de cárcel por blanqueo.



El pasado 24 de diciembre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó el beneplácito para Jessica Padilla Leiva, actual embajadora de Nicaragua en la República Dominicana, en reemplazo de la embajadora saliente", dijeron a EFE este jueves fuentes oficiales.



Sandoval Mesa, nombrada embajadora de Nicaragua en Panamá en 2023, renunció este jueves al cargo, informaron por su parte medios panameños. Fuentes oficiales dijeron a EFE que esta dimisión forma parte de los "pasos técnicos" cuando se pide el beneplácito para la sustitución del representante diplomático.





La portavoz de prensa de la Cancillería dijo hoy que "la embajadora Consuelo Sandoval Meza, se mantiene como su representante diplomática" en Panamá "hasta tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua no comunique su salida del país".



El cambio en la representación diplomática de Nicaragua tiene lugar después de que el pasado 12 de diciembre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, avisara que la "llamada a la Cancillería" a la embajadora Sandoval por las "expresiones" de Martinelli, era una "primera advertencia" que se hace desde el Ejecutivo.



El Gobierno de Panamá convocó a inicios de diciembre a la embajadora nicaragüense para expresarle su "preocupación" por las "expresiones" de Martinelli y pedirle que esa sede diplomática no fuera un "foco de reuniones políticas", limitándose "solamente" a sus responsabilidades de asilo, según informó el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.



Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, está asilado en la embajada de Nicaragua desde el pasado 7 de febrero tras la condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el marco del caso New Business.



El expresidente, que impulsó la candidatura presidencial de Mulino, recibe en la embajada a correligionarios políticos y suele usar sus redes sociales para opinar sobre todo tipo de temáticas, incluida la política, y reiterar que su situación actual es parte de una supuesta "persecución política".



Este mismo diciembre, el ministro panameño de Economía, Felipe Chapman, señaló a la radio local que Martinelli es un "mitómano" que "promueve el caos" tras una publicación del expresidente opinando sobre un proyecto de ley para modificar la Seguridad Social, propuesto desde el Ejecutivo y aún en discusión en el Parlamento.