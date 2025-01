¿Por qué los diputados sandinistas aprobarán paulatinamente la nueva constitución?

Equipo de Periodistas

Luego de que el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el diputado sandinista Gustavo Porras, informara que la nueva Constitución Política sería aprobada poco a poco en segunda legislatura, algunos opositores nicaragüenses consideran que esta estrategia podría ser un intento del oficialismo de “vender mejor” la reforma constitucional, presentándola de manera fragmentada y con mayor detalle. Otros lo califican como un “espectáculo para cubrir apariencias” cuando en realidad los resultados ya están decididos.

El excandidato presidencial nicaragüense y desterrado político Juan Sebastián Chamorro cree que el procedimiento empleado por la bancada oficialista podría estar ocultando la intención de introducir cambios al texto originalmente presentado en diciembre, lo cual sería ilegal según el marco constitucional vigente.

"No podemos tener una explicación directa de por qué lo están haciendo porque obviamente no sabemos sus intereses, pero discutiendo y conversando con algunos abogados y políticos que hemos visto este tipo de procesos, el hecho de discutir en lo particular cada uno de los artículos quizás se deba a que vayan a incorporar cambios a la reforma originalmente presentada en diciembre. Aunque esto es ilegal porque la doble votación tiene que ser sobre exactamente el mismo texto, según la Constitución", opinó Chamorro a 100% Noticias.

El opositor político también señaló que esta estrategia podría responder a un intento del oficialismo de “vender mejor” la reforma constitucional, presentándola de manera fragmentada y con mayor detalle. Sin embargo, advirtió que este enfoque sigue siendo una maniobra política para justificar un documento que, en sus palabras, “no tiene ningún sentido”.

"También podría ser una estrategia simplemente política para vender mejor el mamotreto, que, como sabemos, no tiene ningún sentido", criticó Chamorro, al referirse a Gustavo Porras, quien en varias ocasiones ha expresado que se trata de una nueva Constitución, pese a que la presentan como una reforma parcial.

"Es interesante ver al presidente ilegítimo de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confundirse él mismo y decir que es una reforma parcial a la Constitución y, de repente, admitir que es una nueva Constitución".

Cubrir apariencias

Por su parte, la exguerrillera y opositora Dora María Téllez calificó el procedimiento como un “espectáculo para cubrir apariencias”.

"Es un poco raro que haya cambiado el procedimiento de aprobación de la Constitución, pero es muy probable que se deba a la necesidad de cubrir las apariencias. El cambio en la aprobación en la primera legislatura fue absolutamente rápido y expedito, de manera que no les dio tiempo a los diputados ni siquiera de leer ningún artículo. Es decir, solamente aplicaron la aplanadora; les dieron la señal y la aplicaron de manera descarada y desvergonzada".

Según Téllez, el cambio en la metodología de la segunda legislatura, que ahora se discute artículo por artículo, tiene como objetivo dar una falsa impresión de debate y legitimidad, cuando en realidad los resultados ya están decididos.

"Lo más probable es que sea para cubrir las apariencias y que no parezcan unos mansos corderos aprobando simplemente lo que les dicen que hagan. Van a disimular aprobando artículo por artículo para aparentar que están discutiendo y todo redundará en que terminen diciendo que esta Constitución es maravillosa y que los cambios orientados por Ortega y Murillo son extraordinarios", expresó Téllez a 100% Noticias.

Teatro legislativo

Mientras tanto, el opositor Félix Maradiaga dijo que este proceso es un intento burdo por "disfrazar su ilegalidad de legalidad". "Pretenden ahora aprobar artículos en segunda legislatura bajo el pretexto de una supuesta discusión parlamentaria. Sin embargo, esta aprobación no es más que un acto arbitrario orquestado por una Asamblea Nacional que opera como un dócil ventrílocuo de la dictadura".

Según Maradiaga, es un "teatro legislativo" diseñado para otorgar una apariencia de legitimidad, pero que no puede ocultar lo evidente "Lo que intentan justificar es, en esencia, una farsa jurídica destinada a encubrir lo que es profundamente ilegítimo desde su origen. La historia no será indulgente con quienes, bajo el velo de la legalidad, perpetran los más atroces abusos contra la democracia".

Artículo primero y segundo aprobados

Durante la sesión legislativa, los diputados sandinistas aprobaron con 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 presentes, el artículo primero y segundo de la nueva Carta Magna, que corresponden al preámbulo y los fundamentos de la nacionalidad nicaragüense.

En el artículo 2 se reforman los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Capítulo Único del Título I, Principios Fundamentales, de la Constitución Política de Nicaragua, que abordan los temas de independencia, soberanía, autodeterminación nacional, seguridad y paz. Asimismo, establecen que es deber de los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.

"Todos aquellos o aquellas que atenten contra esos sagrados derechos del pueblo nicaragüense serán considerados traidores a la Patria", reza el texto aprobado.

Defender la soberanía

En el marco de la discusión sobre la "reforma parcial" a la Constitución Política de Nicaragua, la diputada Jenny Martínez defendió los principios fundamentales que definen a la nación, enfatizando la importancia de la soberanía y la autodeterminación como pilares esenciales del país.

“Aquí no hay espacio para tiranías ni imposiciones externas. En Nicaragua es el pueblo quien manda, quien decide, quien construye”, expresó Martínez durante su intervención.

Martínez también subrayó los valores cristianos, socialistas y solidarios que, según el artículo 3 de la Constitución, guían a la nación. Recordó que la solidaridad no es solo un ideal, sino una práctica diaria que fortalece a las comunidades y refuerza el bien común.

Soberanía reside en el pueblo

El diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dijo que la Carta Magna busca fortalecer los principios de soberanía, autodeterminación y participación ciudadana en la gestión del Estado.

“La soberanía reside en el pueblo porque el poder soberano lo ejerce el pueblo a través de una democracia directa”, afirmó Castro, destacando que supuestamente este sistema permite a los nicaragüenses decidir, planificar y construir su propio modelo político, económico, social y cultural.

En cambio, el diputado sandinista Absalón Pastora dedicó parte de su intervención en la Asamblea Nacional a criticar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que este podría intentar apropiarse del Canal de Panamá, un recurso estratégico que, según el legislador, carece de la defensa necesaria para asegurar su soberanía.

“El Canal de Panamá, que dejó de ser funcional, seguramente será reclamado por Donald Trump, quien representa al dominio imperialista que siempre ha intentado imponer su voluntad sobre las naciones soberanas”, afirmó Pastora, en el marco de la discusión sobre la reforma constitucional en Nicaragua.

El diputado vinculó su crítica al contexto histórico de las intervenciones de Estados Unidos en Nicaragua, recordando que en la década de 1980, el país norteamericano fue responsable de sabotajes y ataques militares que afectaron gravemente la infraestructura nacional.

Pastora subrayó que Nicaragua, a diferencia de lo que él describe como la pasividad panameña frente a Trump, ha defendido históricamente su soberanía con determinación. “Aquí, con el mismo valor que enfrentamos a la intervención militar y económica, levantaremos proyectos que beneficien al país y respeten el derecho internacional, lejos de la subordinación imperialista”, sentenció.