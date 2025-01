EEUU: Redes criminales de tráfico humano operan en Nicaragua ante ausencia de la JTFA

Equipo de Periodistas

"Nicaragua es principalmente el país donde no tenemos presencia", dijo Ian Martínez Hanna, codirector de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA) de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quien brindó una conferencia de prensa sobre las tendencias actuales del contrabando humano y los logros alcanzados por esta entidad en el combate a estas redes criminales transnacionales.

En una conferencia de prensa presencial y virtual, Martínez Hanna explicó que Nicaragua representa un desafío particular para la JTFA debido a la falta de presencia directa en el país.

"Nicaragua es principalmente el país donde no tenemos presencia. No lo quiero poner en términos de que no están cooperando, es que no hay presencia debido a la situación política dentro de Nicaragua. Entonces, sí sabemos que hay mucho movimiento a través de Nicaragua, pero no tenemos presencia ahí, y es difícil enfrentarnos con las redes que trafican a través del territorio nicaragüense", expresó el funcionario.

Existen redes criminales

Aunque la JTFA no pudo proporcionar cifras exactas debido a la falta de información en el terreno, afirmó que las redes criminales transnacionales están utilizando activamente el territorio nicaragüense.

"Hay organizaciones criminales que utilizan el territorio nicaragüense para mover gente, eso sí se sabe, pero en términos de cifras sería el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos quien puede proporcionarlas".

Agregó: "Es difícil darles información de Nicaragua porque no tenemos una presencia tan profunda ahí, y no es como otros países donde las puertas están abiertas. Entonces, realmente, por una parte, no hay información porque no estamos ahí como en otros países; por otro lado, aunque no tenemos presencia, obviamente hay cosas que están pasando en Nicaragua. Hay gente que está siendo trasladada por territorio nicaragüense, grupos criminales que operan en el país, pero no puedo comentar casos activos".

A pesar de esta falta de presencia, reconoce que Nicaragua se ha convertido en un punto clave para el movimiento de personas hacia Estados Unidos.

"Nicaragua no requiere visas para entrar, entonces es mucho más fácil. Si yo quiero llegar a Estados Unidos y mi punto de entrada al hemisferio oeste es Nicaragua, tengo que tener un punto para entrar, y Nicaragua es un punto de entrada que puede ser más fácil porque no requiere visas. Estamos hablando, en específico, de llegar desde Cuba a Nicaragua. Como ustedes saben, hay una relación amistosa entre esos dos países. Entonces, es más fácil entrar a Nicaragua que a otros países, por lo que es un lugar donde se puede entrar", explicó.

En contraste, Martínez Hanna resaltó la colaboración exitosa de Guatemala en el combate al contrabando humano. Los ejemplos de casos como los incidentes de San Antonio, Texas, y Chiapas, México, en los que murieron más de 50 personas, ilustran cómo las redes operan en la región y cómo el apoyo guatemalteco fue clave para desmantelarlas.

“En ambos casos, algunos responsables fueron identificados en territorio guatemalteco y, junto con las autoridades locales, logramos arrestar a varios responsables. Algunos fueron procesados en Guatemala, otros fueron extraditados a Estados Unidos”, explicó.

La conexión entre el Darién y el crimen organizado

Otro punto crítico mencionado fue la apertura de la región del Darién, que ha pasado de ser una zona casi impasable a convertirse en una “súper carretera” para migrantes. Esta región está controlada por el cartel colombiano Clan del Golfo, que se beneficia del sufrimiento de los migrantes al facilitar su tránsito de manera ilegal.

Martínez Hanna explicó que el incremento del flujo migratorio desde Venezuela, por ejemplo, se ve reflejado en el aumento de personas cruzando el Darién. Aunque Nicaragua no es parte directa de esta ruta, el patrón de migración se conecta con la facilidad de entrada al país, subrayó.

"En los últimos tres meses se refleja la realidad de los últimos 10 años: el flujo de personas y la gran cantidad de gente que está tratando de ingresar a Estados Unidos sin permiso sigue creciendo. Esto se debe, principalmente, a la apertura de la zona del Darién. Estamos hablando de un lugar que antes se consideraba casi impasable y hoy en día es una ‘súper carretera’ de gente. Es increíble verlo, y eso tiene mucho que ver con el gran aumento de personas que están haciendo esa jornada desde América del Sur y Centroamérica hasta EE.UU.", manifestó Martínez Hanna.

Desde su creación hace cuatro años, la JTFA ha logrado más de 345 detenciones nacionales e internacionales, cerca de 300 condenas criminales y sentencias que llegan hasta los 30 años de prisión.