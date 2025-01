Denuncian que "policías voluntarios" en Nicaragua incluirían empleados estatales y expolicías

Equipo de Periodistas

Enero 18, 2025 04:30 PM

Opositores al régimen de Daniel Ortega manifestaron su preocupación y rechazo frente a las recientes juramentaciones de "policías voluntarios", las cuales han sido calificadas como el establecimiento de una fuerza paramilitar al margen de la ley. Según Yader Morazán, ex trabajador del Poder Judicial, entre los integrantes de esta "policía voluntaria" se encuentran empleados del Estado y ex miembros de la Policía Nacional.

“La dictadura se sigue enredando en su propia telaraña y con ellos se lleva a quienes engañan…Aún no han aprobado el texto legal constitucional que reconoce a un tercer grupo armado en el país (paramilitares y/o parapoliciales)”, publicó Morazán, ex trabajador del Poder Judicial y especialista en Administración de Justicia.

En declaraciones a 100% Noticias, Morazán argumenta que estas personas no cumplen con los requisitos legales para ser considerados policías.

“Esos no son policías voluntarios, en primer lugar no están contratados y no pertenecen a las fuerzas policiales ni dentro de su planilla, segundo lugar no cumplen con los requisitos que establece la ley, y más importante todavía, es que la Constitución Política no se ha aprobado en lo referente a los policías voluntarios”, dijo a 100 % Noticias.

Morazán señala que entre los seleccionados se encuentran trabajadores del Estado que han participado en prácticas de tiro, lo que evidencia, según él, la intención de crear un grupo armado paralelo. Además, critica el uso de capuchas por parte de estos "voluntarios", argumentando que en Nicaragua solo se permite a agentes encubiertos en operaciones específicas contra el crimen organizado, especialmente en casos de narcotráfico.

“No hay una asignación especifica …me llama la atención…que están encapuchados, en Nicaragua los únicos que están permitidos conforme a la ley a encapucharse son los agentes encubiertos que cumplen tareas específicas, como la misma parte en las organizaciones criminales, no hacen una función ofensiva”, dijo al respecto.

Añadió que solo funcionarios especializados de la Policía Nacional o el Ejército, que cuenten con la autorización del máximo órgano de la institución, pueden ocultar su identidad “es decir, usando pasamontañas y se introducen las organizaciones delictivas simulando ser parte de ella o estar interesado en la comisión del delito que se investiga, con el propósito de identificar a los autores o a partícipes acciones delictivas realizadas, el modo de operación, la estructura organizativa, sus planes de acción, los contactos, los medios y los resultados de las actividades delictivas, así como también la identificación de pruebas que puedes transportar”, aclara Morazán.

El opositor también se refirió a la próxima juramentación de policías de Matagalpa, que el 12 de febrero se llevaría a cabo Matagalpa, “Allí andan reclutando a expolicías y funcionarios públicos que participarían en los campos de tiro”, comentó.

“¿Quieren saber quiénes son los tontos útiles que la dictadura pondrá pasamontaña próximamente? Sencillo, vayan el 12 de febrero a las instituciones del gobierno del departamento de Matagalpa y notarán que los ausentes estarán disfrazados de "policías voluntarios" con camisas enumeradas prestando "juramento" frente a las instalaciones de la policía en esa ciudad. ¡Y luego hablan de la explotación del hombre por el hombre, instrumentalización de la fuerza productiva y esclavitud y capitalismo salvaje!”, publicó el analista.

Morazán advierte sobre la coacción implícita que existe dentro del Estado para participar en estas actividades, así como la búsqueda de beneficios personales por parte de algunos.

Otras figuras opositoras también se pronunció al respecto en sus redes sociales. La poeta y escritora exiliada Gioconda Belli, quien cuestionó si estos "policías voluntarios" encapuchados son paramilitares entrenados para defender al régimen.

“¿Policías voluntarios -encapuchados: paramilitares- siendo entrenados para defender a los Ortega Murillo en caso el ejército les quite su apoyo? ¿Y el Ejército no tiene nada que decir de estas fuerzas armadas paralelas? Insólito y terrible”, publicó en sus redes sociales.

Por su parte, Dora María Téllez, excomandante guerrillera, calificó la juramentación de "policías voluntarios" enmascarados como un signo de debilidad del régimen.

“Juramentar policías voluntarios enmascarados es signo de debilidad, no de fortaleza del régimen. No tienen confianza en los policías, ni en los militares. Obligan a empleados públicos a hacer el teatro, para intimidar y amenazar, mostrando su miedo. Nada ganan, solo pierden”, criticó Téllez en X.

La oposición nicaragüense denuncia la creación de "policías voluntarias" como una fuerza paramilitar ilegal, integrada por civiles y funcionarios públicos, con el objetivo de reforzar el control del régimen y amedrentar a la población.