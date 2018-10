El presidente del PLI, Eduardo Montealegre Rivas, reapareció este martes, después de unas largas vacaciones de Navidad y fin de año, para descalificar a la última encuesta de la empresa M&R, en la que su imagen aparece fuertemente golpeada. Montealegre declaró a la prensa que 'la gente no está diciendo la verdad porque tiene miedo' y que 'lo que dice la encuesta es mentira'. Hasta ahora es el primer político de la oposición que comenta el sondeo presentado la semana pasada y en el que el gobierno de Daniel Ortega saca buenas notas. El ex candidato presidencial restó credibilidad a M&R, que Montealegre contrató hace algunos años para que le midiera el estado de la opinión públicas en varias de las campañas electorales en las que él participó o dirigió, asegurando que no sabe quién pagó el trabajo y cuáles eran sus objetivos. Eduardo Montealegre, considerado técnicamente como el 'líder de la oposición', es la personalidad política con el menor 'agrado' o sea que tiene la peor imagen para los ciudadanos consultados por la empresa M&R. Montealegre saca un 14.3% de 'agrado' en la consulta de una veintena de personalidades, el presidente Daniel Ortega saca mejores números con un 14.9%; el pastor evangélico Saturnino Serrato, quien podría ser el candidato del PLI en las elecciones del próximo año, aparece ligeramente arriba de Alemán con el 16.7% El ex canciller liberal Francisco Aguirre Sacasa supera a Montealegre con un 20.5% de agrado. Hasta el ex presidente Anastasio Somoza Debayle gana en imagen al líder de la oposición con el 22.4% de agrado, similar al que obtuvo en la encuesta el ex candidato presidencial del MRS, Edmundo Jarquín Calderón, quien saca el 22.7% de 'agrado'. Lo que parece hacer molestado más al 'líder de la oposición', Eduardo Montealegre, es que en su duelo particular contra el ex presidente Arnoldo Alemán, éste lo supera no sólo en la medición global sino que en la opinión medida a solo los opositores. En la opinión de sólo los sandinistas, Alemán obtiene un 12.7% de agrado mientras Montealegre se queda atrás con el 12.6% En este campo, Rosario Murillo, la mano derecha del presidente Daniel Ortega, obtiene un 3.0% de rechazo mientras su esposo registra apenas el 0.8% de desagrado. Pero cuando se extrae sólo la opinión de los opositores, el ex presidente Arnoldo Alemán saca el 35.3% de agrado similar al que obtiene entre los no sandinistas el vicepresidente Omar Hallesleven Acevedo. En cambio, Eduardo Montealegre saca un 31.7%, apenas por encima del que consigue el sandinista disidente Edmundo Jarquín con el 30.2% En la opinión de los 'independientes', Alemán vuelve a superarlo con un 13.9% de agrado seguido por Eduardo Montealegre con el 13.6% y el pastor Saturnino Cerrato con el 11.6%. Además, el Partido Liberal Constitucionalista continúa liderando a los partidos de oposición superando al PLI que dirige Montealegre.