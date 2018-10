Diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, admitieron que los beneficios de su Gobierno no han llegado a todos los nicaragüenses, esto como una reacción a la última encuesta de M&R Consultores, que reveló que un 53.9% de los encuestados, dice que este Gobierno 'no ha hecho nada por ellos ni por su familia'. El diputado Filiberto Rodríguez, dijo que los resultados de esas encuestas son entendibles en el sentido de que no se ha salido de la pobreza, a pesar de los grandes esfuerzos que hace el Gobierno en educación, infraestructura y salud. 'NORMAL' Por su lado, el diputado Wálmaro Gutiérrez dijo que no existe cien por ciento de satisfacción en cualquier país del mundo y mencionó que a pesar de ello, el Gobierno ha venido trabajando de cara a reducir la pobreza. En tanto, el diputado Jacinto Suárez dijo que hay sectores desamparados debido al modelo que practicaban gobiernos anteriores, pero que el actual Gobierno los ha sacado de la pobreza y por eso hoy hacen otras demandas.