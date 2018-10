01, Febrero, 2015 01, Febrero, 2015 10:55 a.m. 10:55 a.m.

EXPRESIDENTE COLOMBIANO PASTRANA ADVIERTE DE CRISIS HUMANITARIA EN VENEZUELA

El exmandatario relató que "cuando descubren que un colombiano está en la fila (del supermercado) lo sacan" El expresidente colombiano Andrés Pastrana advirtió sobre una inminente crisis humanitaria en Venezuela por el desabastecimiento de productos de primera necesidad, tras su visita la semana pasada a ese país donde pudo comprobar la discriminación que sufren los colombianos en ese sentido. En una entrevista publicada hoy por el periódico El Tiempo, Pastrana aseguró que es necesario "llamar la atención del Gobierno sobre los colombianos que son objeto de discriminación para adquirir productos de primera necesidad". El exmandatario relató que "cuando descubren que un colombiano está en la fila (del supermercado) lo sacan". El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo ayer que en un encuentro que tuvo la semana pasada en la cumbre de la Celac con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, aprovechó para transmitirle la preocupación de su Gobierno por las denuncias de colombianos que dicen haber sido víctimas de discriminación en la venta de alimentos en ese país. "Va a venir una crisis humanitaria de verdad profunda, son colas con miles de personas en busca de alimento, pero para Maduro esas colas no existen", agregó Pastrana. Dijo también que el problema del desabastecimiento se va a agravar "porque el dinero que Maduro estaba buscando fuera era para comprar comida y no se lo han dado", en referencia a la reciente gira de Maduro por China, Irán, Arabia Saudí, Catar, Argelia y Rusia. El viaje de Pastrana a Caracas se realizó en compañía de los también exmandatarios Sebastián Piñera (Chile) y Felipe Calderón (México), y fue rechazada en duros términos por Maduro al conocer que los dos primeros visitarían en la cárcel al líder opositor Leopoldo López, lo que finalmente no se les permitió. "Fuimos porque no compartimos que por solo levantar su voz contra el presidente Nicolás Maduro, un líder de la oposición, como Leopoldo López, esté preso", afirmó Pastrana. El expresidente dijo también que en Venezuela hay 83 presos políticos "y casos aberrantes como los de las tumbas, que son unas celdas de 2x2, tres pisos bajo tierra, con aire acondicionado a temperaturas por debajo de cero, donde meten a los estudiantes que protestan y que no ven la luz en tres y cuatro meses", relató. "¡Cómo pueden existir esas tumbas ante la mirada de todos los venezolanos!", aseveró. Pastrana aseguró que como expresidentes no van a intervenir en política interna, pero "está claro que si los venezolanos toman la decisión de hacer una transición democrática, hay mecanismos para hacerla. En estos momentos estamos viendo en Venezuela un gobierno más dividido y una oposición más unida", dijo.