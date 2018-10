03, Marzo, 2015 03, Marzo, 2015 11:51 a.m. 11:51 a.m.

PARLACEN RETOMA CAMPAÑA PARA ELIMINAR EL ROAMIMG

El Parlacen retomara las acciones conjuntas entre los países Centroamericanos y del Caribe, a fin de que el servicio de roaming no se les cobre a los usuarios de telefonía móvil dentro de la región. En los próximos días, la Bancada Nacional se reunirá con los representantes de las compañías telefónicas que operan en el país para presentarles esta iniciativa. Un estudio realizado por la unión internacional de telecomunicaciones en el año 2014, señala que Nicaragua se ubica en el puesto 14 entre los países que más pagan en el mundo por telefonía celular. El vicepresidente del Parlacen, Orlando Tardencilla, calificó de alarmante el costo de las llamadas telefónicas entre los países de la región de Centroamérica y el Caribe, cuyo costo supera los dos dólares con 50 centavos el minuto. “No es posible que llames de Cardenas a Ocotal y el costo de la llamada sea mínima, no obstante si llamas de Cardenas a la Cruz Costa Rica, cuya distancia entre ambos municipios es de 15 kilómetros se te aplique el roaming solo por un asunto de fronteras, las comunicaciones no deberían conocer de fronteras”, señalo el legioslador. Tardencilla informo que en los próximos días concertaran visitas a las compañías telefónicas que operan en el país para presentarles su propuesta de eliminación del Roaming. 100% Noticias se comunicó vía telefónica con Gilda Tinoco, Gerente de comunicaciones de la empresa Claro y dijo que están abiertos a escuchar la propuesta de los legisladores. “Estamos abiertos al dialogo y si la legislación elimina el roming, Claro como empresa responsable respetara las Leyes”, afirmo la Licenciada Gilda Tinoco. Un estudio realizado EN 2014 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, señala que Nicaragua se ubica en el puesto 14 entre los países que más pagan en el mundo por telefonía celular. El informe indica que un minuto de teléfono celular pre pago en Nicaragua cuesta cerca de US$0,91, diez veces más que en Costa Rica donde el precio del minuto ronda los 0.09 centavos de dólar. El documento explica que países como Nicaragua padecen de importantes debilidades en el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, así como falta de innovación y condiciones de negocio que servirían para impulsar el sector. Jonathan Castro