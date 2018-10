04, Marzo, 2015 04, Marzo, 2015 11:52 a.m. 11:52 a.m.

PLC SOSTIENE PLÁTICAS DE UNIDAD CON DIVERSOS SECTORES

El Partido Liberal Constitucionalistas sostiene pláticas de unidad con 14 organizaciones políticas y sindicales con el objetivo de concretar la unidad de los liberales. El ex Presidente Arnoldo Alemán dijo que entre las personalidades que encabezan estas pláticas esta Noel Vidaurre quien se baraja como un posible candidato presidencial. Aunque no hay nada concreto Noel Vidaurre podría ser la ficha que le falta al rompecabezas para concretar la unidad de los liberales. “Hemos platicado con todo mundo y entre las diversas personalidades esta Noel Vidaurre pero son solo pláticas, seguiremos haciendo esfuerzos por la unidad”, señalo Arnoldo Alemán. Alemán califico de prematura la candidatura presidencial del Reverendo Saturnino Cerrato “No es conveniente andar lanzando candidaturas eso solo divide más a la oposición”, expreso Alemán Por su parte la presidenta del PLC, María Haydee Osuna hizo un llamado a Edgar Matamoros dirigente del Movimiento Unidad con Dignidad a no dividir a los liberales. Los estatutos del PLC establecen que la escogencia de candidatos para cargos de elección popular se hará a través de elecciones primarias internas, sin embargo muchos detractores del Partido consideran que una vez más se impondrá el dedazo. Jonathan Castro