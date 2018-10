10, Marzo, 2015 10, Marzo, 2015 3:38 a.m. 3:38 a.m.

FRANCISCO AGUIRRE: "EN NICARAGUA, EL PUEBLO HACE MILAGROS PARA PODER COMER"

El ex canciller de la República y funcionario del Banco Mundial, Francisco Aguirre, afirma que la economía de Nicaragua en el aspecto microeconómico es crítica, porque "el pueblo hace milagros para poder comer, entonces por esto no andamos bien", expresó hoy Aguirre en el programa matutino de Jaime Arellano en la Nación, transmitido por 100% NOTICIAS. De acuerdo a estadísticas económicas del Banco Mundial, Nicaragua se posicionaba en el sexto lugar por su ingreso per cápita de 1850 dólares en el 2013, por debajo de Costa Rica y Panamá, y en comparación con Honduras que tiene el 20 % más de ingreso per cápita que Nicaragua. Según Aguirre, existe desigualdad de ingresos en Nicaragua y en todo el mundo, sin embargo, el funcionario afirma que nuestro país exporta capital humano, y prueba de ello es la inmigración de nicaragüenses hacia otros países, lo que a la vez genera remesas que se convierten en punto clave para mantener la economía en este país.