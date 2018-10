11, Marzo, 2015 11, Marzo, 2015 6:24 a.m. 6:24 a.m.

CASAS DE MENOS DE U$40 MIL NO PODRÁN SER EMBARGADAS

Las casas cuyo valor sea de 40 mil dólares o menos no serán objetos de embargos judiciales, según el libro tres del nuevo Código Procesal Civil aprobado este miércoles por los diputados. Dichas viviendas son consideradas por la Ley como parte del patrimonio de la familia y como tal están protegidas por la Constitución Política como un derecho inalienable. “El estado prioriza a la familia, estamos con un modelo que protege el patrimonio familiar y las viviendas de menos de 40 mil dólares no podrán ser embargadas por ningún juez, ni ninguna institución financiera”, señalo el diputado Carlos Emilio López. Tampoco pueden ser embargadas las pensiones, salvo cuando se trate de alimentos, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como utensilios caseros y de cocina, los artículos de alimentos, combustible y otros, que a juicio del Juez, resulten indispensables para que el ejecutado y los miembros que conforman la unidad familiar, puedan atender con razonable dignidad su subsistencia. Entre los bienes que si son embargables se encuentra el sueldo, bienes inmuebles y muebles. El libro tres del Nuevo Código Procesal Civil ordena las medidas cautelares como el secuestro y los embargos en un solo capitulo. Fuente: 100% Noticias /Jonathan Castro