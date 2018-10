19, Marzo, 2015 19, Marzo, 2015 4:01 a.m. 4:01 a.m.

BOSCO MATAMOROS: "LA ESENCIA DE LA DEMOCRACIA ES EL RESPETO A LA MINORÍA"

"La esencia de la democracia, es el respeto a la minoría", afirmó el ex embajador de Nicaragua Bosco Matamoros en el programa de Jaime Arellano en la Nación transmitido por 100% Noticias, respecto al panorama democracia que se respira en el país, expresión aclarada por él mismo al indicar que en "Nicaragua no tenemos esa democracia, pues aquí la democracia es minusválida debido a que la oposición no llena su función institucional, y el mayor perjudicado por una falta de oposición efectiva es la población. Y el gobierno no tiene un límite en su acción pública". Matamoros, explicó que "hay una nube de cuestionamientos sobre las últimas elecciones del 2011 que han puesto en duda la transparencia electoral y elección del actual presidente Ortega" reiterando a su vez que "si se pretende que las elecciones del 2016 sean aceptadas por todos los sectores nacionales e internacionales, se deben realizar con transparencia en aras a atraer financiamiento y cooperación internacional que se requiere en el país", dijo. Matamoros considera que el presidente Ortega tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones del 2016 debido a la falta de una oposición estructurada que represente y dé respuestas a la población que difiere de las acciones administrativas del gobierno sandinista. "Si Daniel vuelve a ganar y las elecciones se ven cuestionadas por la crítica nacional y extranjera, eso no tendrá repercusiones en las políticas con Nicaragua respecto a relaciones con otros a países, porque siempre ha sido cuestionado y el apoyo internacional ha continuado. Ortega ha sido efectivo en la relación diplomática con sus aliados", sintetizó Matamoros en relación al actuar estratégico que el presente gobierno ha demostrado en la atracción de la cooperación internacional a Nicaragua. Fuente: Jaime Arellano en la Nación/ Canal 15