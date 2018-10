20, Marzo, 2015 20, Marzo, 2015 2:55 a.m. 2:55 a.m.

OSCAR CASTILLO: "EL DECORO DEL EJÉRCITO NO TIENE NADA QUE VER CON EL DERECHO DE OPINIÓN"

Haber manifestado en voz alta: “volvimos a los años 80, otra vez estamos en una Navidad Roja” tiene en la cárcel al médico y teniente primero, Yáder Nicolás Montiel Meza. Este tema fue debatido en el programa de Jaime Arellano en la Nación transmitido en 100% Noticias que tuvo como invitado al secretario ejecutivo de la Academia de ciencias jurídicas, doctor Oscar Castillo. Según Castillo, "el decoro del ejército no tiene nada que ver con el derecho de opinión. El decoro tiene que ver con los actos del ejército, entonces viene a ser subjetivo, porque no debería prohibirle al militar de su derecho de expresarse, más si está en su casa" dijo. "Los derechos individuales no pueden ser socavados, ya que son únicos e irrenunciables", plantea Castillo al mencionar "que no se puede confundir la opinión con la deliberación debido a que la jerarquía militar no implica renunciar a los derechos humanos y opinar es parte de ese derecho, lo que implica que el médico fue un chivo expiatorio que evidencia un control social como herramienta del poder, donde ni en tu casa podes decir nada porque te pueden condenar" aclaró. Para Castillo "se hizo una interpretación abusiva en este juicio que incluye violación a la legalidad de derechos humanos, porque en el juicio hubo contradicción de versiones por parte de los testigos. El ejército es una institución de un Estado, no un Estado. Nadie va al ejército diciendo que renuncia a su libertad. Lo que hay es una doctrina militar donde sí existe una jerarquía que se debe respetar" añadiendo que "en un juicio tan importante como este, se envió una señal negativa de no respeto al derecho de opinión y por eso se desprende una situación negativa que podría afectar la libertad de expresión en nuestro país" finalizando con una expresión de Gandhi que reza: "me preocupa más el silencio de la gente buena". Fuente: Jaime Arellano en La Nación/100% Noticias