23, Marzo, 2015 23, Marzo, 2015 10:31 a.m. 10:31 a.m.

MORA NO VENDRÁ A MANAGUA POR PRESIÒN MEDIÀTICA

El presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Henry Mora, reveló a 100% Noticias por vía telefónica que canceló su visita a Managua por presiones mediáticas en su país que se generaron desde los medios de comunicación de ese país y Nicaragua. “Yo no puedo llegar a Nicaragua y hablar sobre los juicios que están en proceso en la Corte Internacional de Justicia (…) yo no puedo hablar sobre cooperación parlamentaria entre Costa Rica y Nicaragua porque no era parte de la agenda, luego que todo fue tergiversado respecto a lo que iba o no hacer en Managua, decidí cancelar el viaje. Iba a ser una simple visita y almuerzo con el presidente de la Asamblea, René Núñez y no a mezclar asuntos internos de ambos países.” explicó. El legislador admitió, que tanto el canciller de Costa Rica y el Presidente de ese país, Luis Guillermo Solís; lo abordaron sobre su visita a Nicaragua haciéndole notar que el caso dio otro giro mediático, pero que nunca fue presionado, sino que todo se hizo en el marco de la independencia de poderes. También reconoció que no quiso exponerse ante los medios de comunicación, debido a las próximas elecciones del nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, donde según la prensa tica, Mora pretende reelegirse. Fuente: Jackson Orozco/100% Noticias