DANIEL ORTEGA SE REÚNE CON CANCILLER LAVROV DE RUSIA

El Presidente de la República, Daniel Ortega, y la Coordinadora del Consejo de Comunicación, Compañera Rosario Murillo, se encuentran reunidos con el Canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov. Lavrov se encuentra en Nicaragua como parte de una gira latinoamericana donde también está visitando Cuba, Colombia y Guatemala. Ambos mandatarios reiteraron la disposición de Nicaragua y de la Federación de Rusia de continuar fortaleciendo sus lazos de cooperación y amistad. En el encuentro estuvieron presentes la Coordinadora del Consejo de Comunicación, Compañera Rosario Murillo; el asesor de ProNicaragua Laureano Ortega; el Vice Canciller nicaragüense Orlando Gómez; y representantes de la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua. Lavrov entregó al Comandante Daniel un mensaje del Presidente Vladímir Putin, en el cual subraya la disposición de seguir desarrollando las relaciones bilaterales entre ambos países. Putin atribuye particular importancia “a la realización de proyectos conjuntos de perspectiva en agricultura, infraestructura de transporte, aviación civil, construcción de maquinaria, navegación satelital, industria farmacéutica, el interés de fortalecer las relaciones en los diferentes foros multilaterales”, así como también los lazos históricos entre Rusia y Nicaragua. Para Daniel la lucha contra la pobreza y lograr el bienestar de las familias nicaragüenses es el fundamento del programa económico, político y social del Gobierno Sandinista Así mismo ratificó que una política de bloqueo y de sanciones económicas y financieras no lleva a nada, siendo la prueba de ello que el mismo Barack Obama ha reconocido el fracaso del bloqueo hacia Cuba. Manifestó que algunos países no aprenden, de ahí que ahora estén aplicando sanciones a Rusia, lo cual “está destinado al fracaso” provocando a su vez “mayores tensiones”. Fuente: 19 Digital