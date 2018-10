30, Marzo, 2015 30, Marzo, 2015 4:17 a.m. 4:17 a.m.

MOVIMIENTO DE UNIDAD CON DIGNIDAD SOLICITARA PERSONERIA JURIDICA A FINALES DE ABRIL ANTE CSE

``El gobierno está abusando del poder; parece que seguimos en la misma dictadura del pasado’’ dijo Milton Arcia, empresario y miembro del Movimiento de Unidad con Dignidad en el programa de Jaime Arellano en la Nación, trasmitido por 100% Noticias El Canal, ejemplificando la batalla legal que sostuvo por 18 meses con la Alcaldía de Managua que le impuso una multa de 1.2 millones de córdobas, más la suspensión del contrato de arriendo, por no habérsele concedido el permiso para construir o hacer ampliaciones en el negocio ubicado en el Malecón de Managua. ‘’Estoy tranquilo con el acuerdo que se llegó, pero perdí dinero, casi 3 millones de córdobas de inversión por el negocio del malecón. Me pagaron sobre el avalúo y como compensación nos dieron el puerto de Moyogalpa. El acuerdo no fue del todo satisfactorio, fueron meses de desgasto mental, familiar y de salud por las indecisiones de la Corte Suprema de Justicia con el caso’’ reiteró Arcia, luego que las instalaciones del muelle ‘’Rubén Darío’’ fueran removidas para la construcción del actual proyecto turístico ‘’Paseo Xolotlàn’’ impulsado por la Alcaldía de Managua. Siempre en el mismo contexto, para Santiago Aburto, también miembro de Movimiento de Unidad con Dignidad y diputado del PLI ``hoy en día la gente pide unidad y no corrupción, porque una unidad fuerte, podrá ganar las elecciones del 2016`` expresó Aburto en el mismo programa, en relación al descontento social que prolifera en la población que ``ve atropellado sus derechos y por temor a represiones, no habla, y don Arcia es ejemplo de ello a pesar de haber reclamado sus derechos’’ aclaró el diputado. Ambos panelistas coincidieron en la necesidad de fortalecer el Movimiento para constituirse en partido político, donde la gente se sienta apoyada a través de una oposición que genere confianza y garantías para las elecciones del 2016. ``Estamos planeando para finales de abril solicitar la personería jurídica conforme lo pide el Consejo Supremo Electoral para constituirnos en partido e invitamos a la gente que nos apoyen, porque la democracia viene cayendo y debemos defender los derechos y opiniones de todos`` concluyeron. Fuente: Jaime Arellano en la Nación/100% Noticias