06, Abril, 2015 06, Abril, 2015 4:45 a.m. 4:45 a.m.

NOEL VIDAURRE: ‘’MILTON ARCIA NO RECIBIÒ UNA ORDEN POR ESCRITO DE NO CONSTRUCCIÒN’’

‘’Don Milton Arcia no recibió orden por escrito de no construcción. No hubo un proceso judicial porque para llevar a cabo la destrucción del hotel, la persona debe pasar por ese procedimiento emitido por un juez, pero no hubo ninguna orden de detención ni de cateo, para destruir el hotel’’ precisó el doctor Noel Vidaurre, abogado y economista; en el programa de Jaime Arellano en la Nación, transmitido por 100% Noticias El Canal, a la demolición del hotel propiedad del empresario Milton Arcia, ubicado a orillas del muelle de Moyogalpa, Isla de Ometepe. Sin embargo, el doctor Oscar René Vargas, sociólogo y economista, considera que ‘’el caso del señor Arcia, evidencia la represión y autoritarismo por parte del gobierno, porque el gobierno debería preocuparse por corregir sus errores y no fomentar el abuso de poder`` explicó Vargas en el mismo programa. Según Vidaurre, ``el uso de maquinaria para demoler el hotel, refleja una imposición social y el Estado debe asumir esta responsabilidad. Se debe investigar el asunto. Se debe proponer una sanción hacia los culpables que afectaron a Milton Arcia. Hay abuso de ley, parece que no existe ley; solo la ley del poderoso es lo que prevalece en este país’’ manifestó el también analista político, indicando que ‘’Nicaragua es un país que ama la libertad y, el gobierno muestra su debilidad al realizar este tipo de represiones contra empresarios que quieren invertir su dinero en el país. Parece que no existe un estado de derecho’’ concluyó. Cabe destacar que el hotel demolido, contaba con un avance del 90% de la obra. El empresario Milton Arcia, fue detenido el viernes santo en horas de la mañana al oponerse a la destrucción de su hotel y fue liberado a las 10.40 de la noche del mismo día. Fuente: Jaime Arellano en la Nación/100% Noticias