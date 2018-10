07, Abril, 2015 07, Abril, 2015 6:17 a.m. 6:17 a.m.

AGUIRRE SACASA: ‘’NICARAGUA NO DEBE LLEGAR CON UN PLAN DE ATAQUE A LA CUMBRE’’

‘’A Nicaragua le conviene que Ortega vaya a la Cumbre de las Américas, pero no a crear pelea por otros, ni defendiendo intereses ajenos y no de su pueblo`` expresó Francisco Aguirre, ex canciller de Nicaragua en el programa de Jaime Arellano en la Nación, transmitido por 100% Noticias El Canal; calificando de importante la presencia del presidente Ortega en la VII Cumbre de las Américas que se desarrollará en Panamá los dias 10 y 11 de abril; donde delegaciones de los países del continente se reunirán para discutir aspectos económicos, políticos y sociales de la región. Según Aguirre Sacasa, ‘’Los nicaragüenses podríamos ganar mucho si Daniel Ortega actúa de manera pragmática, sin tomar ejemplos de acciones, ni discursos de Cuba ni de Venezuela, debido a que en la Cumbre, habrá chispas y eso le daría ventaja a Washington de tomar represalias con Nicaragua’’ resaltó el también ex embajador del país, indicando que ‘’no nos convendría llegar con un plan de ataque a Panamá, para evitar sanciones diplomáticas por EEUU’’. Cabe destacar, que en la Cumbre de las Américas, participaràn empresarios del sector privado del país, que esperan reunirse con el presidente Barack Obama; por tanto ‘’Nicaragua debe cuidar su imagen en el ámbito de relaciones internacionales’’ concluyó Aguirre. Fuente: 100% Noticias