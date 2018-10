09, Abril, 2015 09, Abril, 2015 7:50 a.m. 7:50 a.m.

BAYARDO ARCE: ‘’MILTON ARCIA ES UN SHOW MAN’’ PERO CRITICO ACTUACIÓN EN SU CONTRA''

‘’ No me parece a mi que haya sido lo mejor", así reaccionó el asesor presidencial Bayardo Arce a la demolición del hotel del empresario Milton Arcia, a quien calificó de ser "un show man’’ que traducido al español, significa ‘’un hombre de espectáculos’’. "yo no soy vocero del gobierno, por lo que veo el gobierno no ha dado ninguna explicación del tema, pareciera ser, por lo que he oído del presidente de la asociación de ecologistas (Kamilo Lara) es que ya se le había advertido que violaba la ley de costas, me imagino que el gobierno dará su versión a través de sus voceros oportunos" dijo Arce. El asesor financiero afirmó que ‘’no se da una mala imagen del país’’ con lo sucedido a Arcia; porque ‘’el principal problema del país, no es un señor’’; alegando que el empresario acuático se respalda en los medios de comunicación que dan cobertura a su situación. Sobre el comunicado del COSEP donde señalan que se violó el debido proceso en la demolición del hotel y detención del señor Arcia, el asesor presidencial aseguró "no tengo nada que responder, aquí hay libertad de expresión y el que quiera hacer un comunicado que lo haga". Arce puso en duda la calidad de la construcción que hizo Arcia en Moyogalpa por su duración de 9 años y en tono sarcástico dijo "imagínense si se le encarga la construcción del canal". En cuanto al tema de la tarifa eléctrica el asesor financiero anunció que analizarán el pliego tarifario con el objetivo de lograr competitividad en las empresas. Bayardo Arce, hizo también referencia al tema del transporte, debido a que cooperativas de buses interurbano pretenden aumentar en un 20% el costo del pasaje a departamentos por que el subsidio lo dejaron de recibir a finales de marzo. Sobre esto, Arce dijo que ‘’el combustible ha bajado lo suficiente. Y los transportistas tuvieron ese subsidio por dos años y deben aceptar la baja del petróleo, porque eso no debería perjudicarle para que aumenten el pasaje e irse a un paro que más bien les traería mas pérdidas’’ reaccionó el asesor del gobierno. Fuente: 100% Noticias