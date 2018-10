16, Abril, 2015 16, Abril, 2015 6:36 a.m. 6:36 a.m.

JARQUIN ANAYA: ‘EL GOBIERNO NO DEBE TEMER INVERTIR EN EDUCACIÒN’

El tema de la educación en Nicaragua es unos de los aspectos sociales que preocupa al ex diputado de la Asamblea Nacional Agustín Jarquin Anaya, materia que fue debatida en el programa de Jaime Arellano en la Nación, transmitido por 100% Noticias El Canal. ‘’El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que se debe invertir más en educación, porque Nicaragua solo destina un porcentaje reducido del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación y por eso estamos en la cola de la enseñanza’’, precisó el ex diputado. Para Jarquin, el tema de la educación es un ‘problema estructural e històrico que se deterioró en los años 80 cuando se impuso el partido político por encima de la educación’, añadiendo que ‘si bien todo el peso de este problema educativo no recae sobre el actual gobierno, éste no ha hecho mucho para mejorarlo’, reiteró. ‘’La educación no debe ser una voluntad política temerosa de promover el discernimiento en la población. El gobierno no debe temer que la población se eduque para que pueda argumentar y trabajar por sus intereses’’ respondió Jarquin Anaya a lo que según el comentarista Jaime Arellano dijera el Monseñor Silvio Báez acerca de la intención del gobierno de ‘no invertir en educación para tener un pueblo sin discernimiento’. Sin embargo; Agustín Jarquin considera que ‘’al gobierno no le conviene crear un ambiente de dictadura y debe permitir un balance equitativo en el marco político, jurídico y social que genere estabilidad en el país’’, especificó el panelista. Fuente: 100% Noticias