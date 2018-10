20, Abril, 2015 20, Abril, 2015 5:17 a.m. 5:17 a.m.

OSCAR RENÈ VARGAS: ‘’ESTUDIO DE M&R NO EXPLICA EL PORQUÉ LA GENTE ESTÁ MAL’’

En un análisis de la reciente encuesta efectuada por la firma M&R Consultores, el doctor Oscar René Vargas, sociólogo y analista político, indicó que el estudio ‘’está basado en un aspecto político y no social, porque se enfoca en decir si la gente está bien o mal, pero no explica el porqué de la situación’’, explicó Vargas en el Programa de Jaime Arellano en La Nación transmitido por 100% Noticias El Canal. El analista político considera que si bien los datos obtenidos por la encuesta no son falsos, ‘’estos no revelan toda la verdad’’, partiendo de la estadística donde según M&R ‘’el 80% de la población no recibe nada del Estado, lo cual coincide con los informes del Banco Central que refieren que solo 14% ha sido beneficiado con los proyectos sociales que impulsa el gobierno’’, reiteró. Por otro lado, el también sociólogo destaca la importancia de promover estudios de perfil social que impulsen la democracia participativa, ‘’estamos a meses de celebrar las elecciones y aunque para la gente tener democracia signifique vivir en paz y no en guerra, se debe analizar las dos caras de la moneda política, debido a que la oposición quiere llegar al poder pero para ello necesitan ofrecer algo atractivo que llame la atención de los nicaragüenses’’, especificó Vargas. El panelista hizo hincapié en la importancia que debe dar el actual gobierno en destinar fondos que aumenten la estabilidad económica en Nicaragua, de manera que el ‘’número de personas que quieren abandonar el país debido a la pobreza, alto costo de la vida y desempleo, disminuya’’, concretó René Vargas. Fuente: Jaime Arellano en La Nación/100% Noticias