20, Abril, 2015 20, Abril, 2015 8:17 a.m. 8:17 a.m.

PLI ANUNCIA COALICIÒN DE VERDADEROS OPOSITORES Y EXCLUYEN AL PLC

La diputada y miembro de la directiva del Partido Liberal Independiente (PLI), María Eugenia Sequeira afirmó que la bancada liberal está apostando por una coalición que ‘’una a los opositores auténticos del país, a todos los nicaragüenses que deseen unificarse contra el sistema del FSLN’’, expresó Sequeria en el programa 100% Entrevistas, dirigido por Lucia Pineda Ubau y transmitido por 100% Noticias El Canal. Según la diputada, el liderazgo del PLC y del CEN no se encuentran dentro de la coalición debido a su no participación y aceptación del proceso de unidad nacional, a pesar que hicieran una convocatoria pública de participación democrática ‘’donde compitieron quienes quisieron para lograr esta unión, porque nos preocupa lo que debemos hacer como partido político, sin embargo; ellos dieron orden en los departamentos de no unificación y no podemos obligar a que se hagan opositores del FSLN’’, manifestó la panelista. La representante del PLI indicó que el partido está enfocado primero en la convención y con la personería jurídica han estado inscribiendo legalmente a las autoridades que podrán ser elegidas a través de la Casilla 13 en las pròximas elecciones del 2016. Por otro lado, Sequeria Balladares enfatizó la preocupación que genera la competencia del PLI versus ‘’los multimillonarios recursos con los que cuenta el FSLN, los cuales son derrochados en su campaña’’, dijo, añadiendo el provecho que pueden obtener de esa amenaza partidaria, ‘’porque esta campaña es de conciencia para valernos de los errores que está cometiendo el gobierno que evidencia su abuso de poder y los nicaragüenses están cansados de ser presionados y reprimidos si hacen algo que va en contra de las políticas partidistas del FSLN’’, agregó. ‘’Hay gente dentro del gobierno que son independientes y depende de ellos si quieren que el Frente Sandinista siga adelante. Y si no votan, entonces el FSLN ganarà sin problemas. Es por ello que la mejor encuesta es hablar con la gente, saber su situación. El partido liberal es un partido de pensamiento social y vamos a mantener los programas sociales y derechos de seguridad jurídica para los inversionistas, a la vez la promoción de libertades que incentiven el desarrollo sin que te estén fiscalizando’’, concluyó la diputada de la Asamblea Nacional. Fuente. 100% Noticias