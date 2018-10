27, Abril, 2015 27, Abril, 2015 6:32 a.m. 6:32 a.m.

PEDRO JOAQUIN CHAMORRO: ''APOYARÈ A MI HERMANA SI SE POSTULA A LA PRESIDENCIA''

‘’He escuchado rumores que están promoviendo la candidatura presidencial de Cristiana. Ella no me ha expresado esa aspiración’’, manifestó dijo hoy a 100% Noticias el diputado Pedro Joaquin Chamorro cuando fue consultado sobre si son ciertas las aspiraciones presidenciales de su hermana. Pedro Joaquín Chamorro expresó que desconoce que su hermana, Cristiana Chamorro esté involucrada o registrada en algún partido político, a pesar que personajes políticos del país consideren aceptable la aspiración presidencial de Cristiana. Según el diputado de la Bancada Democrática, el PLI no ha tocado el tema de la candidatura, explicando que antes de formular esa decisión se debe efectuar un consenso que defina a la persona que se postulará a la presidencia. Sin embargo, Chamorro considera que en caso de una posible postulación, ‘’ella puede tener todo mi apoyo. Es una decisión personal e importante y mi hermana es una persona perseverante. Ella tiene la experiencia y capacidad como dirigente’’, enfatizó el también hijo de la ex presidenta de Nicaragua. Cabe destacar, que Cristiana Chamorro sirvió de brazo derecho durante el gobierno de su madre, Violeta Barrios de Chamorro desde 1990 a 1996- Chamorro informó que su hermana se encontraba fuera del país porque hoy es el casamiento civil de su hija y el tema podría aclararse cuando regresara de Miami. ‘’Deberían preguntarle a ella respecto a ese asunto cuando regrese’’, concluyó Fuente: 100% Noticias