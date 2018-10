29, Abril, 2015 29, Abril, 2015 9:52 a.m. 9:52 a.m.

PLI DESMIENTE A MUNDO JARQUÌN Y MRS

Diputados del PLI desmintieron al dirigente del MRS, Edmundo Jarquìn, al expresar que no recibieron presiones del Consejo Electoral referidas a que si no asumían sus curules, no desembolsarían el reembolso para pagar los gastos de la campaña electoral. Representante del PLI mostraron hoy documentos que demuestran que como alianza PLI transfirieron toda la responsabilidad del pago a los bancos, al Consejo Supremo Electoral. Esta medida se adoptó para evitar la corrupción en los partidos políticos con el dinero que les reembolsa el Consejo Electoral. Noticia en desarrollo... 100% Noticias