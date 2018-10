04, Mayo, 2015 04, Mayo, 2015 6:45 a.m. 6:45 a.m.

LAS REMESAS COMBATEN LA CRISIS DE EMPLEO EN NICARAGUA

‘’Vamos mal’’, así calificaron los panelistas el panorama económico de Nicaragua, refutando los datos del reciente estudio de FUNIDES, el cual según ambos analistas, ‘’es basado en el PIB y en cifras oficiales del gobierno, pero no influye directamente en la generación de empleos’’. Vidaurre considera que los problemas que aquejan a la población, se traducen en la falta de empleo, salud pública y educación deficiente. ‘’La pobreza se hace cada día mayor. La encuesta de FUNIDES de que los empresarios no van a contratar a más personal, no influye en la economía del país, la inversión ha mejorado, pero no genera empleos’’, resaltó el tambièn abogado en el programa de Jaime Arellano en Nación, trasmitido por 100% Noticias El Canal. Para el doctor Oscar René Vargas, Nicaragua exporta mano humana al exterior, y las remesas constituyen el mejor programa social de pobre a pobre. ‘’Aquí se van los pobres a trabajar lejos de su tierra para enviar dinero a un pobre’’, destacó el sociólogo. Según Vargas, de cada 10 nicaragüenses, 5 no están trabajando, es por ello que las remesas vienen a jugar un papel mitigante en la pobreza del país. ‘’Estamos estancados, FUNIDES se basa en cifras del gobierno. Pero la realidad es que el déficit comercial se ha incrementado a más de 3 mil millones de dólares que la tasa de exportación'', precisó. Vargas enfatiza en que no se puede confundir el desempleo con el trabajo informal, ya que según cifras oficiales, existe un 6% de desempleo en el país, sin embargo; ''el trabajador informal, es aquel que no está asegurado y está por debajo del salario mínimo, pero genera divisas’’, dijo. Jaime Arellano en La Nación/Stalin Andino 100% Noticias