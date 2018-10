20, Mayo, 2015 20, Mayo, 2015 8:51 a.m. 8:51 a.m.

SATURNINO CERRATO FIRMARÁ ALIANZA CON PLI

El pastor Saturnino Cerrato espera ser elegido como candidato presidencial en representación del PLI, junto a la Coalición Nacional de la Democracia que se procura alcanzar; así lo expresó en el programa 100% Entrevista, trasmitido por 100% Noticias El Canal. Cerrato manifestó, ‘’creemos que hemos tomado la mejor decisión, porque el PLI encabeza la colación y es el único que tiene casilla electoral, ya que los demás somos movimientos y aún no hemos obtenido la personería jurídica’’, y agrega ‘’ la próxima semana firmaremos alianza con el PLI, donde las coaliciones que se unan, perseguirán la no división del voto para lograr el triunfo electoral’’. Según el pastor evangélico, al ligarse los demás movimientos con el PLI, se logrará la coalición democrática, y se fomentará en la población nicaragüense la confianza en el voto. Y alega, ‘’debemos ir unidos a como la UNO lo hizo en su momento, para ganar las elecciones’’. Por otro lado, aclaró no ser infiltrado del FSLN, y fundamenta ‘’hemos hablado con el PLI, y no pueden poner en duda mi inserción a la coalición. Renuncié a las Asambleas de Dios para insertarme en la vida política. Y el terreno político, es también terreno de Dios’’, a la vez, enfatiza ‘’soy un ciudadano nicaragüense que puede aportar al progreso del país’’. Por último, precisó que en las reuniones sostenidas con el PLI, no se ha definido el nombramiento del candidato a través de elecciones primarias, sino más bien, considera que ‘’la inclinación es más de consenso’’. Stalin Andino/100% Noticias