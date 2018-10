22, Mayo, 2015 22, Mayo, 2015 10:17 a.m. 10:17 a.m.

ZAMORA ACLARA CONTROVERSIA CON LEÓN NÚÑEZ Y ASEGURA OPOSICIÓN EN EL PAÍS NO TIENE CAPACIDAD DE PROMESA

‘’En la oposición están dedicados a tirarse estiércol los unos a los otros’’, afirmó Zamora con relación al escenario político que se respira en los partidos PLI y PLC. Asimismo, considera ‘’me gustaría ver al PLI defendiendo el voto ciudadano, porque ellos son la segunda fuerza política del país y les falta organización, y me pregunto ¿Qué hacen por el pueblo?’’, y responde ‘’No tienen capacidad de prometer algo’’. Sustentó ‘’para mí el problema político de Nicaragua no es si Rosario Murillo se lanza o no a la presidencia, sino a que el presidente Ortega no tiene una oposición, y la prioridad de Montealegre es destruir a Alemán y viceversa’’, concretó el empresario energético. César Zamora, empresario del sector energético de Nicaragua aclaró los rumores suscitados últimamente sobre su posible candidatura a la presidencia en el programa matutino de Jaime Arellano en La Nación trasmitido por 100% Noticias el Canal. Zamora fundamenta ‘’estoy interesado en la presidencia de la Cámara de Energía de Nicaragua a la que he sido postulado para los próximos cinco años, y no en un puesto político’’, y añade ‘’mi interés no es político, sino formar parte de las discusiones de fondos que se requieren en el sector energético’’. ACLARA COMETER ERROR AL COMPARAR A NÚÑEZ CON PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO Zamora comentó acerca del altercado que tuvo con el conocido abogado y escritor, León Núñez, a lo que Zamora explicó ‘’cometí un error al comparar a Pedro Joaquín Chamorro con León Núñez, pero; el ‘gatito Núñez’ está acostumbrado a mascar y escupir a personalidades del país, apenas le toqué el cachete y dijo que lo iba a mandar a matar, y yo no mando a matar a nadie. Nunca debí haberlo comparado con Chamorro, cuando en el programa IV Poder se debatía si en el país había un destacado periodista como Chamorro, que podría ser asesinado’’. Según Zamora, esta controversia con ‘el gatito Núñez’ tiene que ver mucho con lo expresado por Montealegre en el mismo programa, al decir ‘’que Ortega, podía morir de un bazucaso en Venezuela’’, enfatizó el empresario. Alegó ‘’Núñez vino hasta las instalaciones de Canal 15 para pedir pruebas de lo que yo había dicho, de que lo estaba amenazando de muerte, y lo aclaro, no le deseo la muerte ni a él ni a nadie. Si no le gusta que lo toquen, pues no lo tocamos, pero; si está en el ring, debe estar dispuesto a aguantar, sino que se salga’’ y agrega ‘’si estoy en el ring, aguanto, y si me atacan sin fundamento, me defiendo’’, reiteró Zamora. CREARÁN CÁMARA DE ENERGÍA ALIADA CON EL COSEP Por otro lado; el empresario destacó la creación de la Cámara Nicaragüense de Energía que será parte del COSEP y la cual tiene como objetivo profundizar en el tema tarifario y hacer propuestas concretas para mejorar la matriz energética e invertir en la producción de energía renovable. Zamora señaló ‘’la matriz energética le ha entregado al país 60% de energía renovable. La demanda máxima ha aumentado y este año logramos 658 megas, porque el mes de abril fue muy caliente y se usó más electricidad’’, y refiere ‘’no hay problema de abastecimiento de energía en Nicaragua ‘’. Consideró que en Nicaragua hay energía barata en relación a otros países de la región. ‘’El 60% de los consumidores paga menos de lo que cuesta la energía que en todo Centroamérica, y sé que el problema es el pliego tarifario, pero en promedio no se paga tanto, y si se consume más energía, se paga más’’, aseveró. 100 Noticias