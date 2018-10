DETIENEN A DIPUTADOS Y LESIONAN A PERIODISTAS EN PROTESTA CONTRA EL CSE

5:33 a.m.

PERIODISTAS LESIONADOS

Un total de 15 personas se encuentran detenidas en las celdas de la estación Uno de Policía producto del enfrentamiento entre policías antimotines y manifestantes que protestan contra el sistema electoral en Nicaragua. Varios agentes antimotines de la Policía Nacional detuvieron los diputados del Partido Liberal Independiente Luis Herrera y Carlos Langrand, al diputado suplente Eddy Gómez y el concejal de Managua Omar Lola. El diputado Herrera hizo uso de su derecho a realizar una llamada telefónica para informar a LA PRENSA que algunos de los detenidos tienen heridas abiertas en el rostro y cabezas. Además, fueron detenidos por breves momentos el presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), Eduardo Montealegre, así como el diputado Boanerge Matus y Augusto Valle. Este último tiene la cara inflamada y con heridas abiertas, producto de los golpes. El diputado Callejas fue golpeado por policías en la cara y distintas partes de su cuerpo. El fotoperiodista de LA PRENSA Jorge Torres fue supuestamente lesionado por policías antimonites, quienes le quebraron la cámara con la que documentaba los hechos. “Mientras tomaba fotos de cómo detenían a un señor, de repente un antimotín me dio con la clava sobre el lente de la cámara y la quebró”, relató Torres. De la misma forma fue lesionado el fotoperiodista de AP (Associsted Press), Esteban Félix, quien también resultó con la cámara rota. A la lista de periodistas lesionados se suman Larry Sevilla y Moisés Julian Castillo, de Radio Corporación, y el periodista de VosTV, Luis Mora Duarte. La comandante guerrillera Dora María Téllez hizo un llamado al no enfrentamiento con los oficiales y pidió que “recuerden que ellos son mandados, no tienen culpa”. LA PRENSA