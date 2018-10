15, Julio, 2015 15, Julio, 2015 2:39 a.m. 2:39 a.m.

PRESIDENTE MA YING-JEOU DE CHINA-TAIWÁN INICIA VISITA OFICIAL EN NICARAGUA

None

El Presidente de la República de China (Taiwán), Ma Ying-jeou y una comitiva de alto nivel del gobierno taiwanés, arribaron a las 08:00 de la mañana al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino para iniciar una visita oficial en Nicaragua. El Presidente Ma y su comitiva fueron recibidos en la terminal aérea por el Vice Canciller Valdrack Jaentschke; el Ministro de Comercio, Orlando Solórzano; la Ministra del Ambiente y los Recursos Naturales, Juana Argeñal; y el General (R) Álvaro Baltodano, delegado Presidencial para las Inversiones. También está presente el nuevo embajador de Taiwán en Nicaragua, señor Rolando Jer-Ming. En un gesto de gentileza y amistad hacia el pueblo y gobierno de Nicaragua, el mandatario taiwanés realizó el saludo oficial en español. “Estimados señores de Nicaragua, mucho gusto, estoy contento de estar en Nicaragua. Soy Ma Ying-jeou, el Presidente de la República de China–Taiwán… Gracias a la invitación del Presidente Ortega, muchas gracias”, expresó. “Esta visita a la hermana República de Nicaragua al frente de una comitiva especial integrada por funcionarios de gobierno, legisladores y empresarios, responde a la gentil invitación del Presidente Ortega y Señora Primera Dama. La misma constituye mi segunda visita a esta tierra amiga ya muy familiar, después del viaje que realicé en el año 2009. Me siento altamente feliz y honrado de poder saludar el pueblo nicaragüense en representación del pueblo y gobierno de la República de China-Taiwán”, indicó el Presidente Ma. “Nicaragua y la República de China-Taiwán comparten una histórica relación de amistad fraterna. El Gobierno del Presidente Ortega ha logrado resultados fructíferos en sus objetivos de gobierno y la República de China ha tenido la suerte de participar en algunos de ellos, lo cual nos enorgullece. En esta visita me propongo intercambiar con el Presidente Ortega y la Primera Dama de la República, opiniones acerca de la futura cooperación entre nuestros dos países”, agregó. “Los funcionarios, legisladores y líderes empresariales que nos acompañan también van a intercambiar ampliamente impresiones con los más diversos sectores sociales de Nicaragua para continuar ensanchando este fructífero vinculo solidario entre nuestros dos países”, resaltó el Presidente Ma. Finalmente, el Presidente Ma agradeció en nombre de toda su comitiva el recibimiento de las autoridades nicaragüenses durante su llegada. La visita oficial del Presidente Ma y su comitiva es acompañada por más de una docena de reporteros de medios taiwaneses. 19 Digital