CAPRILES VIAJA A EE.UU. A PEDIR OBSERVADORES DE OEA PARA COMICIOS VENEZOLANOS

"Voy con el planteamiento de la observación electoral de este organismo en los próximos comicios parlamentarios y también expondremos la situación de los derechos humanos y económicos", dijo El dos veces candidato presidencial de la oposición venezolana Henrique Capriles anunció hoy que mañana pedirá en Washington al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que designe observadores electores para las elecciones legislativas de diciembre. "Voy con el planteamiento de la observación electoral de este organismo en los próximos comicios parlamentarios y también expondremos la situación de los derechos humanos y económicos", dijo Capriles en declaraciones a periodistas. El uruguayo Almagro "tuvo la gentileza de abrir un espacio en su agenda para atendernos" en la sede de la OEA en la capital estadounidense, añadió en un poblado del céntrico estado de Miranda, del cual es gobernador, desde donde se dirigió al aeropuerto internacional que sirve a Caracas para viajar a Washington. La autoridad electoral venezolana ha invitado a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para que designe a expertos que formen parte de lo que denomina "acompañamiento electoral" y no ha respondido a peticiones para que también invite a otras instancias. Los comicios parlamentarios del 6 de diciembre renovarán la totalidad de los 167 escaños de la unicameral Asamblea Nacional (AN), actualmente con mayoría de 99 diputados afines al presidente Nicolás Maduro. Capriles dijo que también pondrá a Almagro al tanto de las inhabilitaciones de dirigentes opositores que aspiran a ser candidatos en las elecciones de diciembre, pero que la Contraloría General se los impide debido a supuestas irregularidades tributarias que les achaca, lo que la oposición tilda de triquiñuelas y falsedades. "Es necesario que afuera estén conscientes de la realidad nacional y que no se dejen llevar por las mentiras del Gobierno (...); el país está como una bomba y nosotros no queremos que explote; todo lo contrario", añadió el dirigente opositor. "Tenemos que desactivar esa bomba; para hacerlo el proceso electoral del 6 de diciembre debe contar con un acompañamiento internacional" más amplio para evitar el fraude que Capriles asegura le arrebató un supuesto triunfo en las presidenciales oficialmente ganadas por Maduro en abril de 2013. La titular del organismo rector del voto de Venezuela, Tibisay Lucena, reiteró al anunciar recientemente la fecha de celebración de las parlamentarias que la limpieza del sufragio "está garantizada" dentro de un proceso que es "uno de los más seguros del mundo". La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) es identificada por la oposición a Maduro como una funcionaria favorable al Gobierno. Lucena niega que sus preferencias políticas contradigan la rectitud del CNE y advierte que los procesos electorales se someten en Venezuela a diversas auditorías públicas previas, posteriores e incluso en el mismo momento de la votación, con participación directa de técnicos de todas las fuerzas políticas involucradas. El CNE organizó y efectuó recientemente las elecciones internas con las cuales opositores y oficialistas decidieron a parte de los candidatos que competirán en los comicios de diciembre.