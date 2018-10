26, Agosto, 2015 26, Agosto, 2015 2:41 p.m. 2:41 p.m.

PRESIDENTE DANIEL ENCABEZA ACTO DEL 36 ANIVERSARIO DE CONSTITUCIÓN DEL CUERPO MÉDICO MILITAR DEL EJÉRCITO

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y el Jefe del Ejército, General Julio César Avilés, encabezaron la noche de este miércoles el 36 aniversario del Cuerpo Médico Militar. El acto se realizó en la Plaza de la Fe, Juan Pablo II, ante la Comandancia General del Ejército, Monseñor Eddy Montenegro, delegaciones de países hermanos y otros invitados especiales. Durante esta celebración el mandatario nicaragüense impuso la Medalla Honor al Mérito en Sanidad Militar en Primera Clase al General de Brigada Carlos Jiménez, Jefe de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas de la República Dominicada y al asesor presidencial Paul Oquist, quien jugó un papel muy importante en la agilización de los fondos para la construcción del nuevo Hospital Militar “Alejandro Dávila Bolaños”. También se reconoció con esta medalla a Lidia Ruth Zamora, rectora de la Upoli y primera enfermera que recibe en Nicaragua el doctorado en enfermería; y Flor de María Centeno y Mario Antonio Mendieta, brigadistas de FETSALUD quienes se han movilizado por todo el país restituyendo el derecho a la salud al pueblo nicaragüense. De manera póstuma igualmente recibió este reconocimiento el doctor Eduardo Selva Somarriba, quien fue asesinado por la Guardia en 1979 cuando realizaba una intervención quirúrgica a un guerrillero sandinista. Reconoce labor del CMM El comandante Daniel expresó todo el amor y cariño de la familia Ortega Murillo y de toda la familia nicaragüense a la noble labor que desempeña el Cuerpo Médico Militar, de salvar vidas no sólo de las familias de los miembros del Ejército sino del resto de la ciudadanía. Recordó que hay misiones del Cuerpo Médico Militar en distintas partes del país brindando atención a los campesinos cuando atacan las epidemias, al igual cuando Nicaragua enfrenta desastres naturales. En este sentido ejemplificó el caso del Huracán Mitch y el deslave del Volcán Casitas. Recordó que las raíces de esta institución están precisamente en el pueblo para ayudar al pueblo. Daniel indicó que se vive actualmente un fortalecimiento del Ejército y por tanto del Cuerpo Médico, lo cual se evidencia con la culminación del nuevo Hospital Militar "Alejandro Dávila Bolaños". Subrayó que esta unidad cuenta con todos los elementos tecnológicos que tanta falta le hacían a Nicaragua, ya que estos vienen a aportar al desarrollo del servicio de la medicina en el país entero. Manifestó que exámenes que los hospitales públicos y privados envían a otros países ahora se podrán hacer aquí en esta nueva unidad. Daniel reconoció también el trabajo del doctor William Magee, de Operación Sonrisa. Recuerda fechas históricas Subrayó que para estos días, pero en 1967 se realizaban combates en Pancasán. Era un pequeño destacamento guerrillero que buscaba asentarse en las montañas para continuar la lucha contra la Dictadura. Dijo que parte de este destacamento era el doctor Oscar Danilo Rosales, quien se unió a la causa para brindar atención no solo a los guerrilleros sino a los campesinos de la zona, quienes en medio de su riqueza natural padecían hambre y sed de justicia. Subrayó que Carlos Fonseca orientó a este destacamento también enseñarles a leer a los campesinos. Manifestó que al ser detectados por la Guardia, esta les hizo un cerco táctico emboscándolos posteriormente. Además de Oscar Danilo, la columna la integraban Rigoberto Cruz, Otto Casco, Fausto García, Silvio Mayorga, Nicolás Sánchez, Carlos Reyna, Carlos Tinoco, y otros compañeros. Indicó que la Guardia además detuvo y asesinó a los dirigentes campesinos Efrucenio Dávila, Leocadio Picado, Moisés Picado, Felipe Gaitán, Oscar Armando Flores y a Fermín Días y sus cinco hijos, Manifestó que el 26 de agosto de 1914 nació en Bruselas, Bélgica, el escritor Julio Cortázar, quien amó mucho a Nicaragua. Recordó que Julio Cortázar le acompañó en septiembre de 1979 al Triangulo Minero, participando del momento en que se nacionalizaron las minas. Indicó que el gran literato estuvo siempre acompañando al pueblo de Nicaragua. En 1789 también, en esta misma fecha, en Francia se realizó la asamblea constituyente como parte de la Revolución Francesa, donde se aprobó la declaración de los derechos del hombre y de los ciudadanos. Colombia debe aplicar fallo de la Corte El 26 de agosto de 1946 se firmó el tratado constitutivo de la Corte de La Haya en Colombia, donde firmó tanto ese país como Estados Unidos. Daniel señaló que siendo Colombia sede de la fundación de este organismo ahora tiene el reto de que se aplique el fallo donde la Corte que reconoció a Nicaragua 90 mil km cuadrados del Mar Caribe. Dijo confiar en que Colombia no hará lo que estados Unidos hizo en los años ochentas cuando se negó a cumplir la sentencia de La Haya por sus actos de terrorismo, el baño de sangre, la guerra sucia, el narcotráfico y los actos de corrupción en contra de Nicaragua. Indicó que a tal extremo llegó el gobierno de Estados Unidos que decidió retirarse del tratado. No obstante, señaló que las relaciones con Estados Unidos a partir del 2007, que retornó el FSLN al gobierno, se han logrado mantener en un punto de equilibrio donde Nicaragua propicia el entendimiento en todo aquello en que se coincide. Afirmó que con ellos se trabaja con brigadas de salud y dio como ejemplo el USS Confort, el cual es un buque hospital que recientemente visitó la Costa Caribe realizando labores humanitarias. Indicó que en la defensa de la soberanía estados Unidos debe respetar a Nicaragua, y recordó que en el siglo pasado eran los marines quienes dirigían las elecciones en el país. “Eso quedó enterrado para siempre”, expresó. Indicó que las intervenciones de Estados Unidos lo único que provoca en los países es inestabilidad. Sostuvo que con Obama hay una relación de coexistencia y de coincidir en diferentes temáticas. Afirmó que muchos países están sufriendo la desestabilización en la región Latinoamericana, lo cual lleva al desastres y dio como ejemplo Libia y Siria. Esto ha provocado miles de inmigrantes en Europa, como producto de las guerras promovidas por los países europeos y norteamericanos. Manifestó que para evitar la emigración de latinoamericanos hacia Estados Unidos, esta nación debe promover la estabilidad en la región. Daniel reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo al Cuerpo Médico Militar, y agradeció el apoyo incondicional de diferentes naciones, en espacial a la brindada por la Federación de Rusia. 19 digital