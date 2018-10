02, Septiembre, 2015 02, Septiembre, 2015 6:28 a.m. 6:28 a.m.

HOMBRE DISPARA CONTRA MANIFESTANTES EN PROTESTA CERCA DE CSE

Un hombre abrió supuestamente fuego contra los manifestantes que este miércoles se concentraron en las cercanías de la sede del Consejo Supremo Electoral exigiendo elecciones libres y transparentes. El encapuchado, según la narración del reportero de Confidencial en el lugar, Wilfredo Miranda, formaba parte de un grupo de "apoyo" a los magistrados del Tribunal Electoral que fueron movilizados por el oficialismo. No se registran víctimas tras el incidente. El comisionado Juan Valle, a cargo del operativo de seguridad de la zona fue cuestionado por los periodistas sobre por qué los oficiales no garantizaron la seguridad de los manifestantes. Sin embargo, el comisionado Valle dijo ''yo no vi nada'', esto, como respuesta a las preguntas de los periodistas. Fuente: Confidencial