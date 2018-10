06, Septiembre, 2015 06, Septiembre, 2015 5:52 a.m. 5:52 a.m.

AL TICO HENRY DUARTE LO VEN COMO UN HÉROE EN NICARAGUA

En Nicaragua se tiraron a la calle para celebrar su histórico triunfo de este viernes en Kingston por 3-2 contra Jamaica, en la tercera fase de la eliminatoria mundialista de la Concacaf hacia Rusia 2018. Lo que pasó en suelo pinolero fue algo nunca antes visto. No es un país con tradición futbolera, pero a partir de ese triunfo, todo cambió. Tras gritar los goles de Manuel Rosas, Carlos Chavarría y Luis Galeano, los pinoleros se llevaron un par de sustos con los dos tantos de Jamaica, pero el final, siempre fue feliz para un país que vive algo completamente nuevo. Ahí, los aficionados salieron con banderas, gritaban y las pitoretas de los carros sonaron por las principales calles durante toda la madrugada. Al seleccionador de Nicaragua, el costarricense Henry Duarte, lo ven como un héroe, como ese director de orquesta que supo guiar a un equipo disciplinado en la tierra de Bob Marley hasta la senda de la victoria y de la ilusión. Ecuánime. Pero Duarte es mesurado, a diferencia de la afición nicaragüense, que aún está en éxtasis. El Nuevo Diario informó que Nicaragua se convirtió en una locura tras el triunfo ante Jamaica. El Nuevo Diario informó que Nicaragua se convirtió en una locura tras el triunfo ante Jamaica. (EL NUEVO DIARIO DE NICARAGUA) ampliar "Uno ve a los jamaiquinos y se sorprende por su fortaleza física, pero los muchachos nuestros tenían la fortaleza en su corazón y lo probaron en el campo de juego", manifestó Henry Duarte en declaraciones recopiladas por el diario pinolero La Prensa. Tras la victoria de este viernes, el juego de vuelta se disputará el martes y desde ya, el tico sabe que será un partido a muerte. "He dicho a los muchachos que aún no hemos ganado nada. Les he dicho que estamos a la mitad del camino. Y que vamos a hacer historia, pero que aún nos falta". LEA: Un tico destroza los pronósticos con triunfo histórico de Nicaragua Esa mesura se transmite a los jugadores nicas, quienes saben que Jamaica tiene más experiencia en este tipo de pulsos, pero ellos están dispuestos a aprovechar una oportunidad en la que tienen mucho que ganar y nada que perder. "La clave era golpear de entrada, asustarlos y ponerlos a dudar y eso fue lo que hicimos", dijo Carlos Chavarría, quien consiguió el segundo gol. Mientras que el portero Justo Llorente apuntó: "Siento un gran agradecimiento a Dios por permitirme poner mi granito de arena en este triunfo que nos llena de mucha alegría y que ha puesto a gozar a nuestro país". Y mientras tanto, Henry Duarte reitera: "Aún no hemos ganado nada. Estamos a mitad del camino. Y vamos a seguir haciendo historia. El pueblo de Nicaragua se lo merece. Ustedes (los jugadores) se lo merecen. Gracias por esta emoción y por las que van a venir, porque aún faltan muchas más". Elogios para Duarte. A nivel de prensa, los principales diarios de Nicaragua resaltaron la hazaña de su Selección Nacional. El diario La Prensa mencionó: "Bob Marley, por favor, tócanos una melodía, que Nicaragua ha quebrado la lógica. Nicaragua ganó 3-2 a Jamaica". Y agregó: "Los herederos de una pasión gorda de esperanzas y flaca de satisfacciones han conseguido una verdad grandiosa. Nuestros próceres deportivos han salido a la luz contra todo pronóstico. Nada los aplasta. Nada los silencia, con sol, viento, lluvia o calor, allí estaban ellos, que en cada partido se jugaban una historia y este produjo la suya". La crónica de este periódico cierra así: "Grande Justo Lorente, Josué Quijano, Manuel Rosas, Fernando Copete, Jason Casco, Marlon López, Franklin López, Juan Barrera, Elvis Pinell, Norfran Lazo, Carlos Chavarría, Luis Galeano, Daniel Cadena y por supuesto, el gestor y líder de la orquesta nacional Henry Duarte, el tico que ha convertido un sueño oscuro a una hermosa realidad. ¡Por favor, Bob Marley! Tócanos otra melodía". El Nuevo Diaro tituló: "Nicaragua obra un milagro ante Jamaica" e informa: "Dios desde su trono se vistió de azul y blanco, obró un milagro y acabó con el ateísmo. Reeditó la historia de David contra Goliat; Nicaragua venció 2-3 a Jamaica anoche en el Independence Park en Kingston, un triunfo histórico". Y el periódico Hoy destacó: "No es un sueño, es una realidad". El partido de vuelta será el martes 8 de setiembre en el Estadio Nacional de Nicaragua. LA NACION.COM