21, Septiembre, 2015 21, Septiembre, 2015 6:20 a.m. 6:20 a.m.

DESAFORAN AL DIPUTADO BROOKLYN RIVERA

Con 62 votos a favor y 22 en contra, se desaforó a Brooklyn Rivera quien pierde su condición de inmunidad y diputación. A la vez, se rechazó la propuesta de crear comisión investigadora con 22 votos a favor, y 62 en contra. Cabe destacar, el diputado Edwin Castro denunció al diputado Rivera como autor de las ventas ilegales de tierras indígenas en la Costa Caribe. Castro denunció más de 15 casos de venta ilegal de propiedades de tierras comunales. Serían más de 155 mil hectáreas de tierras vendidas, equivalentes a 1,556 kilómetros cuadrados. “Por tales actos pedimos la inmediata desaforación del diputado Rivera”, sentenció Castro. Rivera: Una pasada de cuentas Rivera quien es líder de partido miskito Yatama, dijo durante su defensa en la Asamblea Nacional sentirse con su ''conciencia tranquila porque sabemos que es una pasada de cuenta y tenemos 40 años de vivir defendiendo a mi pueblo, y aquí todos sabemos que las tierras indígenas son inembargables y no se pueden vender, ni donar. No hemos vendido tierras'', manifestó Rivera. El líder del Yatama puntualizó que si todas esas acciones por las cuales se le está involucrando son ilegales ''que procedan, que me investiguen'', pidió y agregó ''pediría antes de que me desaforen, porque lo van hacer ya que tienen los votos, que se cree una comisión investigadora por los asesinatos de líderes indígenas y a quienes estén vinculados'', concluyó Rivera. Sin inmunidad, el líder de Yatama, podrá ser sujeto de investigación por su presunta vinculación en la venta de tierras indígenas en el Caribe Norte de Nicaragua. Stalin Andino/100% Noticias