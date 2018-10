ARCE: 'TIERRAS INDÍGENAS NO SE PUEDEN VENDER'

'Las tierras indígenas son invendibles e inembargables, y lo más que pueden hacer las comunidades, es alquilarlas', manifestó el asesor presidencial Bayardo Arce al ser consultado por 100% Noticias sobre las dieciséis acusaciones de venta ilegal de tierras que presentó ayer en la Asamblea Nacional el diputado Edwin Castro en contra del ahora exdiputado y líder del partido indígena regional Yatama, Brooklyn Rivera Bryan, al que también señaló de incitar a la violencia en la Costa Caribe. Castro detalló que “en total fueron 155,629 hectáreas de tierra comunal del territorio de los mayagnas que fueron vendidas, esto es equivalente a 217,281 manzanas, o es lo mismo que 1,556 kilómetros cuadrados de tierras comunal ilegalmente vendidas”, dijo. Según reportes periodísticos del 2009, el procurador Hernán Estrada había advertido a la empresa maderera Mapinicsa sobre la ilegalidad de la compra de tierras en las comunidades miskitas y en su momento solicitó a la Corte Suprema de Justicia la anulación de las escrituras que ya habían sido inscritas. Hoy, 100% Noticias conversó con el ex procurador de la república, Alberto Novoa quien sugirió como primer medida congelar cualquier tipo de inscripción de escrituras referidas a la venta de propiedad indígenas. Mientras tanto, el diputado Castro expresó que Brooklyn Rivera y “amigos personales y protegidos”, quienes también son miembros y líderes del partido Yatama, están presuntamente involucrados en la venta ilegal de propiedades en el Caribe Norte a diferentes empresas privadas y a personas particulares. ''De repente salió gente que compró y alguien los estafó a los compradores y miskitos vendiendo sus tierras'', indicó Arce al agregar también que se deberá profundizar en el tema para evitar más conflictos.El asesor presidencial puntualizó que el Estado no puede indemnizar a los colonos y empresas que hayan comprado las tierras comunales en el Caribe Norte supuestamente vendidas por amigos y protegidos de ex diputado Rivera Bryan. Por lo que sugirió que las personas señaladas que actuaron con mala fe deberían devolver el dinero a quienes les compraron las propiedades indígenas que según la ley 'no se pueden vender', dijo. Arce Castaño concluyó al enfatizar ''esas tierras son de los miskitos y se deben desarrollar las investigaciones del caso de las tierras vendidas''.

Stalin Andino/100% Noticias