NICARAGUA DENUNCIÓ A COLOMBIA ANTE LA HAYA POR 'VIOLAR' ESPACIO MARÍTIMO EN EL CARIBE

Nicaragua denunció el martes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya las "amenazas" de Colombia en su frontera en el mar Caribe, en el segundo día de audiencia sobre diferendos marítimos entre ambos países.

La denuncia de Colombia

El país centroamericano acusó a Bogotá de "violar" e "incumplir" un fallo de 2012 de la CIJ que confirmó la soberanía de Colombia sobre un grupo de islas del archipiélago de San Andrés pero otorgó a Nicaragua una amplia zona en el mar Caribe, antes bajo dominio colombiano. Colombia "sigue manteniendo sus buques en las mismas aguas que antes del fallo", denunció ante la CIJ Carlos José Argüello, embajador nicaragüense en Holanda, citando un informe militar. "" añadió, y citó como ejemplo declaraciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos, que criticó el fallo por sus "omisiones, errores, inconsistencias" o se declaró dispuesto a defender "a capa y espada" los derechos de los pescadores colombianos en la zona. "Nicaragua ha evitado los enfrentamientos marítimos con Colombia" dijo el embajador centroamericano, y añadió que su país permite a pescadores colombianos de San Andrés pescar en aguas nicaragüenses, lo que no aplaca la actitud "negativa" de Bogotá. Además, según Argüello, Santos coincidió con su homólogo nicaragüense Daniel Ortega en la toma de posesión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y le dijo entonces que "no respetaría ese fallo" de la CIJ. La delegación nicaragüense también citó al respecto una declaración de la canciller colombiana, María Angela Holguín: "El fallo está lleno de exabruptos". Debido a estas "violaciones" y "amenazas" Nicaragua decidió en noviembre de 2013 acudir de nuevo a la CIJ para que ésta hiciera respetar el fallo que emitió un año antes. "Nicaragua es un país pequeño" y su seguridad e integridad "dependen del derecho internacional" alegó este martes la delegación centroamericana ante la Corte.Tras el fallo de 2012, Colombia denunció el Pacto de Bogotá —por el que los países aceptan la jurisdicción de la CIJ en sus diferendos— y cuestionó la competencia de esta Corte para examinar su controversia con Nicaragua. Este asunto centró los alegatos de Colombia en la primera audiencia del lunes, en la que había negado además incumplir el dictamen de la CIJ y dijo estar negociando sin problemas con Managua la delimitación de sus fronteras marítimas. En un prolijo alegato jurídico, Antonio Remiro Brotóns, profesor de Derecho internacional en la Universidad Autónoma de Madrid y consejero de la delegación nicaragüense, recordó que, según sus dispositivos, el Pacto de Bogotá sigue aplicándose al denunciante hasta un año después de realizada por éste la denuncia. Ese plazo se cumplía para Colombia el 27 de noviembre de 2013. Nicaragua volvió a recurrir a la CIJ contra Colombia el 26 de noviembre de ese año. "Nada permite a Colombia evadirse de la competencia de la CIJ" dijo Remiro Brotóns. "Es irónico que Bogotá reniegue del pacto que lleva su nombre" añadió. La CIJ no solamente debe "aceptar su competencia" en este caso, también "debe constatar que Colombia no respeta el fallo" de 2012 sobre límites marítimos, afirmó por su parte Alain Pellet, expresidente de la Comisión de Derecho Internacional, y que también intervino ante la CIJ como abogado asesor deNicaragua. "Colombia viola a la vez los derechos de Nicaragua" y el propio fallo de la CIJ, añadió Pellet, que considera que el país centroamericano podría exigir "reparación" por ello, aunque admitió la dificultad de evaluar el daño sufrido. AFP