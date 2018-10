21, Octubre, 2015 21, Octubre, 2015 9:52 a.m. 9:52 a.m.

ASEGURA BAYARDO ARCE QUE GOBIERNO TIENE PLAN B POR COOPERACIÓN VENEZOLANA

OPOSICIÓN DESARMADA ATACA LA ECONOMÍA El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce dijo hoy que él y el Presidente Daniel Ortega están conscientes que la oposición política del país, sin plan alternativo con el que pueda desplazar del poder al FSLN, atacará el rumbo de la economía nacional, en la campaña electoral del 2016… Durante una comparecencia en el programa de Jaime Arellano en el Canal 15, Arce sostuvo que eso tiene lógica porque el Banco Mundial dice que ahora somos un país se renta media; las calificadoras internacionales de riesgo como Moodys y Fitch evalúan bien a Nicaragua; el BID, FMI, CEPAL pronostican que seremos la segunda economía en crecimiento en la región; y que hay dinamismo en el comercio; inversiones extranjeras, auge en la construcción y obras de infraestructura, que le dan al mandatario sandinista un alto nivel de aprobación popular y altas esperanzas entre la población… “¿Qué le puede ofrecer una oposición como alternativa al pueblo?”, preguntó Arce… “En su lógica retorcida agarran la economía por la parte más equivocada, tratando de desvirtuar estos logros económicos, lo cual es el peor camino, (pero) para mi feliz en el fondo, porque es el peor camino, pero si pueden, llegar a sabotear la economía misma”, manifestó… Los opositores critican el desempeño en general de la economía aunque admiten que hay buen manejo macroeconómico, pero ponen en duda las cifras e indicadores del Banco Central, del INSS, de las recaudaciones fiscales, del uso de la cooperación venezolana y las mediciones de nivel de pobreza; descalifican los programas de impacto social aduciendo que son programas de asistencialismo clientelista y atacan a los empresarios por mantener un diálogo institucional con el Gobierno… Arce, admitió que el gobierno sabe que hay retos por delante, como el desempleo, la pobreza extrema y la pobreza general y llevar progreso a zonas aisladas… El alto cargo reafirmó las metas de crecimiento del Producto Interno Bruto del país para este año, entre el 4.3 y el 4,8% pese a los efectos en la producción nacional por la falta de lluvias… Estas metas serán revisadas con una misión técnica del Fondo Monetario Internacional que se encuentra en el país evaluado el Artículo IV y otras variables económicas… … MANO PACHONA EN MINA EL LIMÓN… Bayardo Arce se refirió al conflicto en la Mina El Limón, en el departamento de León, haciendo notar que el salario promedio de cada trabajador minero es de 18 mil córdobas mensuales, tres veces lo que gana un maestro y todo el pueblo recibe gratis el consumo de energía eléctrica… Aseguró que tres sindicalistas estaban saboteando a la empresa minera B2Gold y fueron por eso llevados al MITRAB que autorizó quitarles el fuero sindical y despedirlos… “Que más le van a pedir a la empresa”, dijo Arce para agregar que había un sabotaje al esfuerzo productivo para paralizar la empresa… “Ahí hay mano pachona (una mano grande que mueve las cosas) cuando intentas golpear la economía”, señaló anotando que cerrar la minera significaría afectar el PIB, las inversiones y sobre dejar sin electricidad a toda la población… “Aquí nuestros adversarios y según sus signos, cuando puedan van a tratar de afectar la economía, mientras otros van a tratar de distorsionarla y desvirtuarla”, resaltó… Preguntó porque los religiosos católicos y evangélicos no van a la mina El Limón a pedirles a las mujeres que protestan que dejen trabajar a la empresa, que no provoquen violencia y dejen de quebrar los cristales de los autobuses que transportan a los trabajadores… … DECISIÓN SINAPRED, CONTRAPRODUCENTE… La decisión del SINAPRED de manejar las donaciones y ayudas a sectores sociales vulnerables o afectados por desastres naturales, debería ser explicada, opinó el asesor presidencial Bayardo Arce… El funcionario es del criterio de que si el SINAPRED va hasta manejar las donaciones de todas las instituciones que históricamente se dedicaban a eso, como la Cruz Roja, “si esa es la idea, es equivocada, menos cuando vas entrando a un año electoral”… ¿Cómo yo le voy a entregar todas las donaciones a un organismo del estado cuando en ese estado, el jefe de ese estado seguramente, todavía no se ha decidido nada, o muy posiblemente sea de nuevo el candidato a la Presidencia? No es lógico. No es que yo te lo doy (las donaciones) para que ahora SINAPRED vea que hacer y a donde lo reparte”, expresó… “No sé de donde se origina la decisión de SINAPRED pero tendrán que aclararla o afinarla, porque nadie va a venir a darle ahora a SINAPRED las cosas para que haga lo que quiera, porque no lo dice, y seguramente a muchos no les va a gustar esa idea”, precisó Arce… … SEQUÍA, SI TUVO EFECTOS… El asesor presidencial Bayardo Arce dijo esta mañana que el gobierno aún no tiene cifras de los afectos de la sequía porque aún no ha dejado de llover en zonas agrícolas importantes del país… El funcionario manifestó que en cuanto a las exportaciones hemos dejado de exportar un 3% aproximadamente en volumen y un 6% en precios… “La sequía ha tenido un impacto, pero todavía hay que terminar de medir, porque tuvo un impacto”, afirmó pero observó que lo que está contra pesando en la actividad económica es el dinamismo de la construcción privada y pública y por eso se le dará mucha importancia en el Presupuesto General del 2016 para darle equilibrio y sostenibilidad a la economía… … NO HABRÁ MÁS REBAJA DE TARIFA ENERGÉTICA… Bayardo Arce descartó alguna nueva rebaja a la tarifa energética en el país, tal como lo demandaban los empresarios, a quienes ya se les hizo saber… Explicó que a los generadores privados se les sigue pagando de acuerdo a los contratos previamente firmados, produzcan lo que produzcan y aunque los precios internacionales del petróleo hayan descendido… Aseguró que la rebaja de tarifa aprobada en la Asamblea Nacional redujo en 43% su precio para favorecer a más de 800 mil consumidores a nivel nacional… Sobre la propuesta del COSEP de rebajar la tarifa para los sectores industriales, comercio y grandes residenciales, “ya les dijimos que eso no puede ir, eso no va”… El ahorro en la factura energética que ha tenido el país, explicó, se ha utilizado para amortizar deudas con ALBA CARUNA… En declaraciones a otros medios, sobre el misma tema, dijo que “hay que recordar que en 2009, nos prestaron más de 100 millones, para que la tarifa no subiera; luego en el 2010 nos prestaron 70 millones más; y hay que ir pagando las deudas”… Otra segunda parte, de este ahorro, indicó que se destinó a gastos sociales. Y la tercera parte para aplicar una rebaja de la energía… PLAN B CON LA COOPERACIÓN VENEZOLANA… El asesor presidencial Bayardo Arce aseguró que si por alguna razón, que no se espera, Venezuela suspendiera su programa de cooperación petrolera PETROCARIBE, el gobierno de Nicaragua tiene un Plan B… Detalló que amparándose en las certificaciones de las calificadoras internacionales de riesgo como Moodys, Fitch Raitings y otros, el gobierno nicaragüense irá al mercado mundial a someter bonos del tesoro para financiar sus proyectos… “Además, nosotros no solo dependemos de la cooperación venezolana. Nuestra principal cooperación viene de la Unión Europea; Banco Mundial; BID; etc. Nosotros tenemos diversificada nuestra cooperación. Una cooperación venezolana solo puede ser sustituida con otro financiamiento en el mercado bursátil internacional”, destacó… Fuente: Monitoreo de INFORME PASTRÁN A CANAL 15.