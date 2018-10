'LA POSICIÓN DE NICARAGUA CON COLOMBIA ES INNEGOCIABLE' AFIRMA SUÁREZ

Advertencia

Nicaragua no negocia con Colombia ningún acuerdo limítrofe, sostuvo ayer el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Jacinto Suárez, desmintiendo la versión de la canciller colombiana María Ángela Holguín. “No hay negociación sobre el término de la sentencia, esta tiene unos límites y tienen que ser respetados. Los límites no se negocian”, declaró ayer Suárez. En Bogotá, Holguín afirmó esta semana que Nicaragua y Colombia mantienen conversaciones “informales” en búsqueda de un tratado limítrofe. “Durante todas esas sesiones de la semana de audiencias (en La Haya) Nicaragua reiteró permanentemente, también, su actitud por sentarse a iniciar un diálogo con Colombia para negociar el tratado (…) Entrar al proceso de negociación de un tratado es lo que hay que hacer y eso es lo que hemos conversado con Nicaragua”, declaró Holguín a medios de comunicación de Colombia. En Managua, Suárez mantuvo que “la posición de Nicaragua es innegociable”. “La sentencia (de La Haya) es firme y cualquier tratado tiene que contener los límites que la CIJ (Corte Internacional de Justicia) concedió a Nicaragua, no hay otra solución”, sentenció Suárez. A inicios de octubre, Nicaragua y Colombia participaron en una ronda de audiencias orales en la CIJ debido a las supuestas violaciones por parte de Bogotá de los límites en el Caribe redefinidos por el alto tribunal de la ONU el 19 de noviembre de 2012. En esa decisión, la CIJ reconoció a Nicaragua más de 90,000 kilómetros cuadrados de plataforma en el mar Caribe.En tanto, el experto en derecho internacional Norman Miranda aseveró que Nicaragua no debe buscar ningún acuerdo con Colombia, porque sería “entrar a su juego”. “Los fallos que dicta la CIJ son de ineludible cumplimiento. A Colombia le conviene un acuerdo, porque saben que Nicaragua tiene la razón en estos casos. Aceptar un acuerdo sería caer en su juego”, remató. En ese mismo sentido se pronunció Mauricio Herdocia, también experto en derecho internacional. “Colombia solo realizaría un acuerdo con Nicaragua para cambiar los límites que estableció la CIJ, por lo tanto, no es conveniente realizar negociaciones de este tipo”, expresó. Recordó que Nicaragua ha dejado claro que el cumplimiento de un fallo de la CIJ no requiere de un tratado para su cumplimiento, pues estos se cumplen de manera directa e inmediata. “Nicaragua no debe permitir que se altere ni una coma de lo impuesto por la Corte Internacional de Justicia”, dijo. Fuente: END