04, Noviembre, 2015 04, Noviembre, 2015 7:03 a.m. 7:03 a.m.

'NO ME HE AUTOEXCLUIDO DEL PLC' DICE NAVARRO

None

El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, anunció este miércoles que el diputado Wilfredo Navarro se ha “autoexcluido” de ese partido, por lo que todas las declaraciones que brinde no pueden ligarse con esa organización política. “Desde hace muchísimo tiempo, el señor Navarro se distanció o retiró como miembro activo del PLC, no asistiendo a evento o reunión alguna, razón por la cual con su actuar se ha autoexcluido del partido”, publicó la organización política en un comunicado distribuido a los medios de comunicación. El diputado de la Asamblea Nacional, reaccionó a la comunicación del PLC y dijo que él “no se ha autoexcluido”. Navarro dijo que hay ciertos dirigentes liberales que están en contra de él porque les “dice la verdad en su cara”. Además, comentó que están inconformes porque ha votado a favor del PLC y en ese sentido indicó que “es por el bien del país”. “Nací liberal, crecí liberal y soy liberal”, sentenció el parlamentario, quien dijo que no conocía oficialmente el comunicado emitido por su partido. El PLC sostuvo sin embargo que Navarro se “excluyó por su propia cuenta desde hace más de dos años”. END