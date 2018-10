12, Noviembre, 2015 12, Noviembre, 2015 7:35 a.m. 7:35 a.m.

COSTA RICA ESPERA FALLO A SU FAVOR, PERO RESPETARÁ DECISIÓN SOBRE LITIGIO CON NICARAGUA

Costa Rica espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falle a corto plazo en los litigios fronterizos que mantiene con Nicaragua, y pese a que confía en un resultado favorable, respetará la decisión de los jueces, afirmó este jueves el canciller Manuel González. En una conferencia con la prensa extranjera, el jefe de la diplomacia costarricense dijo que, con base en la práctica común de la CIJ, la decisión podría darse a corto plazo, luego de que en abril pasado concluyera la parte litigiosa del proceso. Sin embargo, la fecha exacta de emisión de la sentencia no se conocerá sino hasta pocos días antes de la lectura. “Estamos listos para recibir la sentencia (...) No tenemos mayores preocupaciones pero no podemos ser triunfalistas”, declaró el canciller en un encuentro con corresponsales de prensa internacional. Costa Rica y Nicaragua ventilan ante la CIJ tres litigios que fueron presentados en los últimos cinco años por ambos países. El primer caso refiere a una demanda interpuesta por Costa Rica en 2010 por lo que consideró una invasión militar de Nicaragua a una pequeña parte de su territorio denominada isla Portillos (o isla Calero), que en realidad es un humedal en territorio continental de unos 3 km2. Nicaragua, por el contrario, asegura que esa zona siempre ha estado dentro de su territorio soberano. La segunda demanda fue interpuesta en 2011 por Managua, al considerar que Costa Rica causó daños ambientales al fronterizo río San Juan por la construcción de una carretera que corre paralela a la vía fluvial, algo que San José rechaza. La CIJ procesa estas dos causas en un único expediente, mientras que aparte tramita una petición de Costa Rica para que defina los límites marítimos entre ambos países, tanto en el Pacífico como en el Caribe. González dijo que Costa Rica ha formulado 22 peticiones en el caso de isla Portillos, mientras que Nicaragua formuló nueve en relación con el alegado daño al río San Juan. Desde que estalló el conflicto las relaciones bilaterales han sido distantes, las que el canciller costarricense asegura que llevará "algún tiempo" reparar y con la condición de que Nicaragua acate las sentencias de la CIJ. AFP