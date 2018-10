24, Noviembre, 2015 24, Noviembre, 2015 4:48 a.m. 4:48 a.m.

NICARAGUA EXIGE A COSTA RICA RETIRAR A CUBANOS DE FRONTERA

Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, dio a conocer la posición de Nicaragua en la Reunión Extraordinaria del SICA que se efectúa en San Salvador. Murillo aseguró que la posición de Nicaragua está amparada por la dignidad, el reclamo, la legalidad, la seguridad y la defensa de los derechos de los nicaragüenses y centroamericanos. Es decir, “una posición que reclama respeto, respeto a nuestra integridad territorial, a nuestra soberanía, a nuestras leyes, y que sobre todo reclama respeto a las decisiones de nuestro gobierno que prioriza el interés supremo de Centroamérica y de las familias nicaragüenses: la seguridad, la seguridad, la tranquilidad en nuestras vidas; y desde la seguridad y la tranquilidad en esta nuestra Nicaragua, seguir avanzando en trabajo y paz”, destacó. La vocera gubernamental señaló que la situación preocupa a toda la región centroamericana y que por tanto el deber del gobierno de Nicaragua es responder a los intereses del pueblo nicaragüense. El comunicado íntegro dado a conocer por el Gobierno de Nicaragua: POSICION DE NICARAGUA, PRESENTADA POR EL VICECANCILLER DENNIS MONCADA, EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SICA, EN SAN SALVADOR. Hermanos Ministros del SICA : Hermanos Ministros Invitados Especiales de México, Cuba, Colombia y Ecuador : El Gobierno de Nicaragua participa en este Encuentro ratificando su posición, definida desde el mismo día en que el Gobierno de Costa Rica, irresponsablemente, lanzó una invasión de migrantes ilegales cubanos sobre nuestro Territorio, violentando Soberanía y Acuerdos y Convenciones sobre Límites, Fronteras y Migración. El Gobierno de Nicaragua asiste a este Encuentro de Ministros y Representantes de Gobiernos, de Centroamérica y otros Países invitados, con el objetivo de alertar a la Comunidad Internacional sobre el agravamiento de esta crisis que el Gobierno de Costa Rica ha utilizado para legitimar la llamada Ley de Ajuste y la Política de Pies Secos/Pies Mojados, que los Estados Unidos de Norteamérica diseñaron y mantienen como parte del bloqueo contra Cuba, denunciado y condenado por el Mundo entero. El Gobierno de Costa Rica ha creado y manipulado esta crisis que pretende desconocer e ignorar las causas y la responsabilidad de los Estados Unidos en el aliento de una migración insegura, indigna, desordenada e ilegal, que afecta a Cuba y que está afectando ya a la Región Centroamericana. El Gobierno de Nicaragua ratifica su posición de no prestarse a legitimar Políticas ilegales que causan daño, sufrimiento, y pérdidas económicas a Seres Humanos, Familias enteras, Gobiernos y Pueblos de Cuba y la Región. Estados Unidos tiene la responsabilidad de corregir y cambiar esta situación, aceptando, de una vez por todas, con realismo y seriedad, un Nuevo Tiempo, de Diálogo y Respeto, en las relaciones con América Latina y el Caribe. Nuestros Países no cuentan con los Recursos para enfrentar esta nueva amenaza a nuestra Seguridad Nacional, sobre todo, si tomamos en cuenta, que el desorden migratorio incrementa los riesgos de presencia y acciones terroristas en nuestra Región, considerando el creciente tránsito de migrantes ilegales de África y otros Continentes. Nuestros Presupuestos Nacionales, como sabemos, han tenido y tienen que asumir con escaso, irrisorio, Apoyo Internacional, la lucha contra el narcotráfico, y el cuido de la Seguridad de los mismos Estados Unidos. Por otra parte, la emigración centroamericana, de los Países del CA-4, es una migración que busca alejarse de la tragedia de la pobreza, agravada por ese desvío de nuestros Recursos, para contener el crimen organizado, de cuya existencia no somos responsables. Esos centenares de miles y hasta millones de migrantes centroamericanos, al llegar a los Estados Unidos, luego de atravesar todos los peligros y riesgos de muerte ya conocidos, padecen degradante persecución, detención y repatriación forzosa. El Gobierno de Nicaragua considera indispensable se aplique en esta Reunión una Visión amplia, que incluya el reconocimiento de los Derechos Humanos de nuestros Hermanos Centroamericanos, que buscan llegar a los Estados Unidos. Pedimos estudiar este grave problema, tomando en cuenta nuestras realidades y prioridades, incorporando respuestas al sufrimiento continuo de las Familias Centroamericanas. Por otra parte, cada día crece, por centenares, el número de emigrantes ilegales cubanos que el Gobierno de Costa Rica ha ubicado en nuestras Fronteras, hasta contabilizar ya varios miles, en claro chantaje, presión y amenaza de repetir la invasión y violación de nuestro Territorio. El Gobierno de Nicaragua exije, al Gobierno de Costa Rica, tomar las medidas correspondientes para retirar de nuestras Zonas Fronterizas a todos los Ciudadanos cuya concentración augura y alienta nuevas acciones violentas, lesivas de la Soberanía que el Gobierno de Nicaragua ha hecho y hará respetar. Nuestra posición de País es invariable, como corresponde con nuestro Compromiso de Buen Gobierno, que responde a nuestro Pueblo, garantizando una Nicaragua Segura, que contribuya, como ha venido contribuyendo, a la Seguridad de la Región Centroamericana. Managua, 24 de Noviembre, 2015