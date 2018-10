COMISIÓN ESPECIAL RECOMENDÓ DESAFORAR A DOS DIPUTADOS DEL PLI

Con los votos del Coordinador de la Bancada Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, y las diputadas sandinistas Irma Dávila y María Auxiliadora Martínez, además del presidente de la comisión el diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro, la Comisión Especial aprueba la desaforación de ambos diputados del PLI, únicamente Javier Vallejos se opuso a la decisión.

Cuatro de los cinco miembros de la Comisión Especial que se creó en la Asamblea Nacional p ara estudiar la desaforación de los diputados del Partido Liberal Independiente (PLI), Raúl Herrera y Eddy Gómez, decidieron recomendar al pleno la desaforación de los dos, acto que podría efectuarse el próximo martes.El diputado Navarro dijo que en ningún momento los diputados demostraron ser inocentes de los actos que la Fiscalía General de la Republica les está imputando, únicamente “vinieron a decir que ahí no estaban, que no han hecho nada y eso no sirve como defensa”. Por su parte, Javier Vallejo, diputado por el PLI, dijo que la Comisión Especial debería esperar, según la ley, otros 20 día para continuar con la investigación de la acusación, además esta puede extenderse 10 días más si se solicita, pero no están respetando nada, detalla END. “Obviaron todos los procedimientos que manda la ley, no están procediendo conforme a lo estipulado y están haciendo lo que quieren, esto es una gran injusticia”, concluyó Vallejos. Herrera y Gómez son acusados de “homicidio frustrado y amenazasen contra de David Campos, presidente de la Fundación Forjando el Futuro Nicaragüense (Forfunic).