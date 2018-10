17, Diciembre, 2015 17, Diciembre, 2015 11:31 a.m. 11:31 a.m.

UN BUEN AÑO PARA LA OPOSICIÓN

Eduardo Montealegre, líder del PLI, dijo que el 2015 fue un buen año para la oposición. Reconoce que aunque en la asamblea nacional no les aprobaron ninguna ley, ni se realizaron cambios en el Consejo Supremo Electoral, lograron calar en la población a través de los miércoles de protesta. “Yo creo que en particular hemos demostrado con un mensaje consistente y las acciones algo desesperadas de Ortega de mandarnos a personas a garrotearnos, de las acciones que tomo la policía, de echar preso a Omar Lola y a Pedro, desaforar a Eddy y a Raúl son muestras claras del trabajo que hemos venido haciendo como oposición y que está llegando”, dijo Montealegre. Para Montealegre, uno de los retos del 2016 es unificar a la oposición y llamo a no negociar con partidos “entregados” y apéndices del FSLN. La oposición en 2015 realizó 36 miércoles de protesta frente a Metrocentro, y como logro de estas destacan que la población quiere cambios en el CSE y este sentir se ha visto reflejado en la encuestas. En 2016 los miércoles de protesta continuarán 100% Noticias