03, Enero, 2016 03, Enero, 2016 8:31 a.m. 8:31 a.m.

BARACK OBAMA VENDRÍA A COLOMBIA EN 2016, SEGÚN THE NEW YORK TIMES

None

El diario dice que el mandatario estadounidense visitaría al país en marzo. El periódico estadounidense The New York Times aseguró este domingo que el presidente Barack Obama podría incluir a Colombia como uno de sus destinos de 2016. Según el diario, el mandatario estadounidense viajará en noviembre a Perú para una cumbre de la Alianza del Asia-Pacífico, pero que es "casi seguro que hará otra visita a América Latina en marzo. Ese viaje podría incluir una escala en Cuba y otra en Colombia". De ser cierto, su visita se daría en el mismo mes en que según previsiones de Juan Manuel Santos se daría la firma definitiva del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc. El presidente va a "trabajar para sacar provecho de la significativamente fortalecida situación de Estados Unidos en las Américas - incluyendo su normalización con Cuba, el apoyo a la búsqueda de la paz y la seguridad en Colombia , y la participación de nuevos líderes como el nuevo presidente de Argentina" le dijo a The New York Times, Benjamin J. Rhodes, consejero de seguridad nacional de Obama. El presidente Juan Manuel Santos tiene confirmada una cita para el 4 de febrero con su homólogo estadounidense para la conmemoración de los 15 años del Plan Colombia. La Casa Blanca afirmó que la celebración también busca "respaldar el proceso de paz y discutir una visión conjunta de colaboración en caso que se llegue a un acuerdo histórico".