04, Enero, 2016 04, Enero, 2016 9:32 a.m. 9:32 a.m.

UDC INSISTE EN CONCRETAR ALIANZA ENTRE PLI Y PLC

La Unión Demócrata Cristiana, UDC, hizo público un pronunciamiento donde pide a los líderes del PLI y PLC iniciar las negociaciones que permitan sean las bases de estas agrupaciones políticas las que elijan la casilla que representará a la oposición en las próximas elecciones generales de este año. La UDC propone como mecanismo de elección la realización de encuestas, focos grupales y consultas populares, algo que no es aceptado por otras agrupaciones políticas que conforman parte de la coalición por la democracia. Las propuestas hechas por la UDC son similares a las que Noel Vidaurre presentó en un pasado a Eduardo Montealegre y que este último rechazó. Mientras tanto Vidaurre, candidato a presidente por el PLC enfatizó en que ''se debe pensar no únicamente en casillas, sino que tienen que ser las bases quienes elijan a los candidatos, por lo que antes que finalice febrero se necesita lograr la unidad''. Por su parte, Wendy Puerto, presidenta de la UDC dijo a 100% Noticias que ''hay que aprovechar esas negociaciones con Montealegre y Vidaurre para conseguir esa alianza''. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral aún no ha sido convocado al respecto, por lo tanto, el calendario electoral sigue sin definirse. Entre 30 y 40 días es el lapso para definir la alianza. Stalin Andino/100% Noticias